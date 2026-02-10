Plánujeme „One Stop Shop“, díky PPF propojíme zábavu i bankovnictví, říká Brachtlová ze CME
- V minulosti tvořila televizní reklama 80 procent příjmů CME, nyní se její podíl podařilo snížit na dvě třetiny.
- Po integraci zákaznické báze O2 TV a Voyo do platformy Oneplay se skupina stala nejsilnějším hráčem na tomto poli v Česku.
- Generace Z miluje reality show a příběhy ze zákulisí.
Televizní mediální trh prochází největší proměnou za poslední dekády a mediální skupina CME pokračuje v masivní digitální transformaci. „Spojili jsme zákaznickou bázi Voyo a diváků O2 TV. Oneplay je v tuto chvíli v České republice nejvýznamnější službou, co se týče počtu předplatitelů,“ potvrzuje Klára Brachtlová, zástupkyně generálního ředitele ve skupině CME
Synergie v rámci PPF
Budoucnost CME vidí Brachtlová v úzkém propojení s dalšími pilíři skupiny PPF, tedy s telekomunikacemi a bankovnictvím. „Cílem je nabídnout takový One Stop Shop. Díky tomu, že jsme součástí PPF, máme potenciál nasytit uživatele nejen zábavou a sportem, ale i dalšími službami,“ vysvětluje manažerka. Spolupráci s O2 označuje za ukázkový příklad synergií uvnitř PPF.
Navzdory nástupu streamingu Brachtlová nevěří v brzký zánik klasického vysílání. „Lineární televizi neodzvonilo, zůstane integrální součástí médií. Jen se musíme naučit diváky uchopit napříč všemi platformami,“ říká v rozhovoru. U mladší generace Z sází CME na reality show a interaktivní formáty typu Love Island či Survivor.
Jaký je význam zpravodajství v dnešní době? Kde vidí budoucnost televize za pár let? A jaké jsou její další mediální aktivity?
