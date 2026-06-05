Populární módní značka míří do Česka. Už ví, kde otevře první prodejnu
- Uniqlo plánuje otevřít první obchod v Česku.
- Prodejna má vzniknout v Paláci Hybernia v centru Prahy.
- Otevření se očekává nejdříve v roce 2028.
Japonský módní řetězec Uniqlo už má podle informací webu iDNES.cz vybrané místo pro svou první kamennou prodejnu v tuzemsku. Otevřít má v pražském Paláci Hybernia na náměstí Republiky, kde už údajně uzavřel nájemní smlouvu.
Nový obchod by měl zabrat přibližně 7700 metrů čtverečních rozložených do čtyř podlaží. Projekt však zatím počítá s delší přípravou a zákazníci by se otevření měli dočkat nejdříve v prvních měsících roku 2028.
Uniqlo patří mezi největší světové módní značky zaměřené na jednoduché a funkční oblečení za dostupné ceny. V posledních letech firma výrazně posiluje svou přítomnost v Evropě, kterou vedení společnosti považuje za jeden z nejperspektivnějších regionů pro další růst.
Expanze nejen do Evropy ale i USA
Vedle evropské expanze pokračuje značka také v rozšiřování sítě obchodů ve Spojených státech. Nové prodejny zde nabízejí například samoobslužné pokladny, úpravy oděvů na míru nebo programy zaměřené na recyklaci a opětovné využití textilu.
Společnost vznikla v roce 1984 v japonské Hirošimě a od té doby vyrostla v globálního hráče s tisíci poboček po celém světě. Dnes působí ve více než dvaceti zemích a silnou pozici má zejména v Asii, kde provozuje přes tisíc obchodů jen v Číně.
Značka se během let posunula od pověsti levnějšího prodejce oblečení směrem ke střednímu segmentu trhu. Sází na kvalitnější materiály, propracovaný design a spolupráce se známými osobnostmi ze světa sportu i kultury.
Pro maloobchod zůstává centrum Prahy velmi atraktivní lokalitou. Firmy stále častěji hledají reprezentativní prostory na prestižních adresách, které jim pomohou zviditelnit se na novém trhu. Palác Hybernia podle nich splňuje řadu požadavků, které mezinárodní řetězce při vstupu do nové země zohledňují, a může se tak stát vhodnou výkladní skříní pro českou premiéru značky Uniqlo.