Temu ničí dodavatele Alzy. Musí propouštět, švadleny dokončují poslední výrobky
- Čínská tržiště jako Temu a Shein potápějí české firmy, které nemohou konkurovat nízkým cenám.
- Propouštět aktuálně musí i jihočeský podnik roku, který ve velkém zásobuje Alzu nebo Datart.
- Obrat k lepšímu mají přinést cla na haldy levných balíčků z Číny, ale také sázka na kvalitu.
Leží vedle sebe dvě nabíječky na smartphony. Obě jsou menších rozměrů, obě nabízejí výkon 30 wattů. Na první pohled se mohou zdát snadno zaměnitelné, reálně se ale nemohou více lišit. Jedna nabíječka splňuje přísné evropské standardy, neobsahuje nadlimitní množství olova či rtuti, skládá se z recyklovaných materiálů, elektromagneticky neruší elektroniku v okolí. Zákazník má ale povětšinou jasno: sáhne po levnějším přístroji, o kterém však nezřídkakdy ví, že může poškodit nejen jeho smartphone za desítky tisíc, ale i jeho vlastní zdraví. Zatímco na jedné nabíječce totiž visí cenovka 399 korun, druhá láká na poloviční láci.
A úspěšně. Prostřednictvím čínských tržišť Temu či Shein přistávají nabíječky na ostravském letišti Mošnov den co den. Nejen Zásilkovna je pak dostává do cíle. Ačkoliv letadlo spálí desítky tisíc litrů kerosinu, aby přepravilo zboží z východní Asie do Evropy, zákazník má dopravu zdarma.
„Lidé hlasovali peněženkou pro fejky,“ okomentovali zánik své rodinné firmy manželé Kavkovi. Na Temu totiž bylo možné pořídit napodobeniny jejich deskových her za zlomek ceny, tedy za desítky korun. Vydavatelství 4 Kavky, které během pěti let vyvinulo dvě desítky her a prodalo jich patnáct tisíc kusů, není zdaleka jediným českým podnikem, jehož existenci ohrožuje často nekalá konkurence. Náročný souboj svádí třeba i jihočeská firma roku 2025 Fixed.zone, s jejímiž akciemi lze obchodovat na trhu START pražské burzy.
Temu, Shein a dopad na nižší tržby
Podnik s dvacetiletou historií vyvíjí, navrhuje a z menší části i sám vyrábí odolné příslušenství pro telefony, tablety a další chytrá zařízení: kryty, pouzdra, fólie, ochranná skla, držáky i zmíněné nabíječky. Ročně jich prodá miliony kusů, obvykle prostřednictvím obchodů Alza nebo Datart. Místo plánované expanze, jíž podřídil veškerou obchodní strategii, naopak slábne.
Fixed.zone loni klesly tržby meziročně asi o desetinu na zhruba 400 milionů korun, uvádí generální ředitel společnosti Jan Moravec. „Odhaduji, že nás Temu připravilo asi o třetinu byznysu,“ říká na dotaz e15. Firma proto loni propustila každého pátého zaměstnance, tedy 21 osob, a dočasně zastavila rozvojové projekty i vývoj. Švadleny v prostějovské dílně nyní dokončují poslední pouzdra z kůže, nové objednávky už ale společnost nepřijímá. „Někteří naši konkurenti jsou na tom ještě hůře a raději se přeorientovávají do jiných komodit,“ dodává Moravec.
I produkty Fixed.zone jsou většinou vyráběny v čínských továrnách, česká firma je však designuje. Rozdíl oproti konkurenci spočívá v kvalitě zboží. „Obchodní model Temu drtí nás a paradoxně i ty čínské producenty, kteří nechtějí vyrábět jen z nejhorších materiálů,“ říká Moravec. „Temu má extrémně účinný marketing i způsob prezentování zboží, často to jsou nelegální kola štěstí a podobně. Mladí i starší lidé se na tomto nakupování stávají závislí. Poprvé v životě zažívají pocit, kdy si mohou pořídit, co chtějí, byť to nepotřebují. Nakupují jak opilí milionáři,“ dodává Moravec.
Evropské řešení: clo
Do Spojených států mají čínská tržiště dveře přivřené kvůli přísné celní politice a vysokým dovozním poplatkům. O to tvrději bojují o evropského zákazníka. Do reklamního prostoru v on-line světě investují astronomické prostředky. Jen v roce 2023 vydaly Temu a Shein za tímto účelem 1,2, respektive 1,5 miliardy dolarů, napočítal portál Admetrics. Díky agresivní kampani, která podle odborníků musí být výrazně ztrátová, se jejich produkty zobrazují mezi prvními, které zákazník spatří při brouzdání na Googlu.
Cena reklamního prostoru tak v posledních letech vyrostla o desítky procent. „Bavili jsme se o tom s kolegou ze Sportisima. Nedává nám smysl inzerovat za nesmyslné částky, investice do prokliků by se nevrátily. Bohužel to brzdí naši expanzi do Polska,“ dodává Moravec. Fixed.zone nicméně souboj nevzdává, spíše naopak. Zakládá platformu Za bezpečné nákupy, která má sdružit firmy ohrožené čínskými tržišti. Samotný Fixed chce konkurovat kvalitou, zboží opatřuje tříletou zárukou.
Omezit dovoz levných produktů nízké kvality z Číny hodlá Evropská unie. Od letošního července proto budou všechny přicházející balíky v hodnotě nižší než 150 eur (přes 3600 korun) podléhat clu ve výši tří eur (73 korun). Doposud byly od cla osvobozeny. Rozhodnutí ministrů financí musí ještě formálně stvrdit Evropská komise.
Spotřebitelské organizace upozorňují, že více než polovina testovaných produktů z Temu se ukazuje jako nebezpečná – například kvůli nadlimitnímu množství toxických kovů. Obzvláště špatně vycházejí z testů hračky a elektronika. Jen na Temu přitom aktivně obchoduje 92 milionů Evropanů.
článek poprvé vyšel v lednu 2026, redakce jej aktualizovala