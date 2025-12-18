Temu a Shein míří do hledáčku firem i EU. Parazitují na českých značkách a těm dochází trpělivost
- České značky čelí masivnímu zneužívání ochranných známek na tržištích Temu a Shein.
- Firmy jako Kofola, Škoda Auto či Pilsner Urquell chystají právní kroky proti padělkům.
- EU reaguje: už příští rok má skončit bezcelní dovoz levných balíčků z Číny.
Ochranné kryty do auta, batohy, upomínkové předměty, sportovní doplňky. Okopírovaných produktů, které mají u zákazníka vzbudit falešný dojem, že se jedná o originální zboží populárních českých značek, lze na čínských internetových tržištích Temu či Shein nalézt stovky. Mnoha českými zákazníky využívané čínské e-shopy přitom jen parazitují na silných brandech typu Škoda Auto, Jawa, Pilsner Urquell, Kofola, Sparta i Slavia Praha.
S několik let zaběhlou nezákonnou praxí nyní došla některým značkám trpělivost. „Když na trhu dlouhodobě budujete silnou a oblíbenou značku, důsledně si ji musíte i chránit. Praktiky Temu jsme zaregistrovali a obratem podnikli první kroky,“ říká generální ředitel společnosti Kofola ČeskoSlovensko Daniel Buryš.
„Právní předpisy EU přiznávají vlastníkům ochranných známek různé nároky, které je možné uplatnit vůči obdobným praktikám. Kromě porušování práv z duševního vlastnictví se většinově jedná také o porušování nekalosoutěžních předpisů, zejména o klamavé označování zboží, vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti,“ naznačuje cesty, kterými se nápojářský podnik vydává.
I proto, že se jeho právníci domnívají, že ke zneužívání ochranných známek dochází i v případě jeho dceřiné společnosti Pivovary CZ Group, konkrétně tradičních piv Zubr a Holba.
Temu sice umožňuje přímo na své platformě nahlašovat podezřelé případy – například ty, kdy se falešné zboží liší od originálního v detailu, který zákazník nemá šanci postřehnout –, problém to však příliš neřeší. „Podle informací, které jsme získali z přímé komunikace se zástupci Temu, se toto tržiště evropskou legislativou řídit nehodlá,“ dodává Buryš.
Temu, Shein a konec české rodinné firmy
Stejně tak lze na Temu či Shein zakoupit falešné zboží s logy značek, které vlastní Pilsner Urquell nebo Škoda Auto. Mluvčí obou společností na dotaz e15 potvrdili, že se postupem tržišť aktuálně zabývají a budou situaci aktivně řešit. Do „boje“ se pustila i fotbalová Sparta, nicméně mluvčí Pavel Jína uznává, že jde o těžký souboj. „Případny zneužití řešíme s provozovateli platforem i danými obchodníky, ale ochota spolupracovat na nápravě je často minimální,“ uznává. I proto se snaží bránit také na úrovni asociace Evropských fotbalových klubů (EFC), případně právními nástroji.
Není výjimkou, kdy menší firmy takovou praxi jednoduše nepřežijí. „Lidé hlasovali peněženkou pro fejky.“ Tak okomentovali manželé Kavkovi konec své rodinné firmy, jež prodávala deskové hry. Na Temu totiž bylo možné pořídit jejich napodobeniny za zlomek ceny, tedy za desítky korun.
„Každý další den, kdy je možné ignorovat pravidla a zasypávat evropský trh takovými výrobky, znamená, že místní obchodníci nemají reálnou možnost konkurenčního boje. A s tím souvisí krachy, snížené příjmy do státního rozpočtu a také pokles počtu zaměstnaných osob. V tu chvíli se bavíme již o problému v řádech miliard až desítek miliard korun,“ říká Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci.
Ekonomické důsledky například v podobě ušlých prodejů lze jen obtížně odhadovat, a to i proto, že důvěryhodná data z trhů zpravidla zveřejňují patřičné organizace s několikaletým odstupem. Z těchto dat nicméně vyplývá, že hodnota takto zobchodovaného zboží roste. Přibližně 112 milionů padělků, které byly loni zadrženy v EU, měly odhadovanou hodnotu 3,8 miliardy eur, uvedla letos v říjnu Evropská komise a Úřad EU pro duševní vlastnictví (EUIPO).
Jednalo se o rekordní hodnotu, byť množství odhalených padělků meziročně kleslo. Samotné organizace nicméně dodávají, že se jedná jen o špičku ledovce – tedy o zboží, které se podařilo odhalit. Skutečná čísla mohou být údajně i stokrát vyšší. Malé zásilky přitom platí v tomto ohledu za hlavní kanál. Celkem do EU ročně putuje asi 4,6 miliardy zásilek nízké hodnoty, z nichž 91 procent pochází z Číny, uvádí Evropská komise.
Letošní zpráva (Mapping Global Trade in Fakes 2025) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) například odhaduje hodnotu zobchodovaného falešného zboží v roce 2021 na 467 miliard dolarů. To by odpovídalo asi 2,3 procenta světového obchodu.
Padělky, které byly dovezeny do EU, měly ve stejném roce dosáhnout asi 117 miliard dolarů, tedy necelých pěti procent veškerého dovozu EU. Spotřebitelské organizace přitom upozorňují, že více než polovina testovaných produktů z Temu se ukazuje jako nebezpečná – například kvůli nadlimitnímu množství toxických kovů. Obzvláště špatně vycházejí z testů hračky a elektronika. Jen na Temu přitom aktivně obchoduje 92 milionů Evropanů.
„Zatímco evropské značky musí splňovat přísné normy, zajišťovat bezpečnost výrobků a odvádět daně, mnohé čínské e-shopy a jejich dodavatelé fungují zcela mimo zdejší regulace. Produkty jsou zasílány jako levné balíčky přímo z Číny, bez nutnosti clení a odvádění patřičných daní,“ říká Adam Rožánek, spolumajitel českého e-shopu Trenýrkárna. „Členské státy EU by se měly domluvit na plošném zrušení výjimky pro clení na balíčky s hodnotou pod 150 eur, abychom zastavili příval nekvalitního zboží v dumpingových cenách,“ dodává.
A tak se patrně i stane. Původně mělo být osvobození od cla pro balíky do 150 eur zrušeno až v roce 2028, unijní ministři financí – včetně toho českého – se ovšem v polovině listopadu dohodli na tom, že tak učiní co nejdříve v příštím roce, informovala agentura Reuters. Zrušení celní výjimky by tak přímo dopadlo na Temu, Shein, AliExpress nebo Amazon Haul, které díky ní zasílají levné produkty z čínských továren přímo nakupujícím.
Zrušení této výjimky by mělo být jen prvním krokem, vyzývá Vetyška: „Dalším musí být zavedení takzvaného handling fee poplatku, aby vůbec bylo možné nějak kontrolovat a vymáhat právo ze strany státní správy. Na politické scéně vnímáme sice podporu, zmínka o ochraně naší e-commerce je i v připravovaném programovém prohlášení vlády.“