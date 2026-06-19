Tour de France vyhlíží pražský start. Těžit by z něj mohly české firmy
- Už za tři roky může Česko přivítat nejslavnější cyklistický závod světa.
- Pražský Grand Départ, má šanci na úspěch, a i když si vyžádá stamilionové náklady, má potvrzenou účast českého byznysu a podle jeho podporovatelů může dosáhnout i desetinásobné návratnosti.
- Pořadatelství úvodní etapy může přinést příležitosti v logistice i cestovním ruchu.
Každý fanoušek silniční cyklistiky zná záběry na peloton stoupající do ikonických kopců jako Alpe d’Huez nebo Col du Galibier, kde trať lemují statisíce fanoušků a režie je doplňuje prostřihy na okolní pamětihodnosti. Sen o tom, že záběry na největší jména současné mužské cyklistiky střídají výhledy na Pražský hrad či Karlův most, dlouho patřil do kategorie utopických. Nyní však získává dosud nejjasnější obrysy.
Pražský star Tour má šanci
Úvodní etapy nejslavnějšího cyklistického závodu světa už projížděly zeměmi jako Itálie, Belgie nebo Nizozemsko, za tři roky by se k nim mohlo přidat Česko. Pracuje na tom skupina založená předchozí vládou Petra Fialy, která už zástupcům pořadatelské agentury ASO představila oficiální kandidaturu. Navrhovaný start v Praze měl v Paříži úspěch, tehdejší předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek krátce po listopadové schůzce zmínil, že pokud bude vůle státu, šance na tuzemský Grand Départ je velká.
Situaci zdramatizoval nástup nové vlády, která oznámila Šebkovo odvolání. Chvíli nebylo jasné, co to pro českou kandidaturu znamená, řešily se jiné priority. Karel Kovář, který Šebka nahradil ve funkci předsedy NSA i v čele skupiny, následně potvrdil, že Babišův kabinet má zájem pokračovat. Samozřejmě za předpokladu, že se na Grand Départ seženou peníze. Kolik přesně to bude, to se čeští zástupci teprve dozvědí při dalších jednáních s francouzskou stranou. Kovář ale odhaduje, že pod půl miliardy to nebude.
Otázkou zatím zůstává, kdo to zaplatí. V zahraničí se účet dělí mezi stát, regiony a radnice, které se o průjezd pelotonu mnohdy přetahují. Podle Přemysla Nováka z agentury Petr Čech Sport, který se jako člen pracovní skupiny od počátku na možném českém Grand Départ podílí, se i u nás řeší významné zapojení Středočeského nebo Jihočeského kraje a Prahy. Karel Kovář však dodává, že podíl státu bude muset být vyšší, protože velká část daní kvůli přerozdělování končí v centrálním rozpočtu. Jen státní kasa ovšem závod neuhradí. „Ideálně by asi polovina peněz měla jít z jiných zdrojů. Kromě krajů a menších příspěvků od obcí nebo památek, které se do záběrů dostanou, také od českých firem. Bez nich se organizace tak velké akce neobejde,“ upozorňuje šéf NSA.
Příležitosti v logistice, dopravě, ubytování nebo gastronomii
Bez zapojení soukromého byznysu se vrcholová cyklistika neobejde nikde na světě. Loga sponzorů obsadila jak dresy závodníků, tak i tratě, jimiž projíždějí. Z těch českých je s Tour de France jedno spojené velmi silně: vozy mladoboleslavské Škody Auto doprovázející peloton nejlepších cyklistů světa jsou už tradičním obrázkem, spolupráce trvá přes 20 let. „Dlouholeté partnerství s tak ikonickou sportovní událostí je pro nás klíčové,“ říká metodik sponzoringu a kooperace automobilky Lukáš Shon a možné tuzemské zapojení vítá: „Myšlenka přivést závod do Česka je nesmírně silná a inspirující, jsme připraveni být aktivním partnerem a podpořit šance naší země.“ Firmy jsou podle něj přirozenou součástí organizace Tour. Automobilka poskytuje až 250 vozů, už tradičně sponzoruje zelený trikot pro lídra bodovací klasifikace a dodává také křišťálové trofeje, které po náročném třítýdenním etapáku zvedají nad hlavu vítězové všech trikotů.
Ocenění nesou další českou stopu: už dvanáct let je vyrábí novoborský Lasvit. „Design vzniká ve spolupráci s Peterem Olahem ze Škody Design, v Lasvitu pak trofej dál rozpracováváme, vyvíjíme prototypy a zajišťujeme finální výrobu v naší sklárně Ajeto,“ popisuje zakladatel značky Leon Jakimič, který o cyklistice říká, že pro něj je jedním z nejkrásnějších sportů. „Je v ní vytrvalost, soustředění, rytmus i pokora. Na Tour de France mě fascinuje, že spojuje extrémní výkon s emocí a krásou. Není to jen závod, ale silný lidský příběh. A trofej je symbolem vítězství, vůle a cesty, která k němu vedla.“
Šedesát centimetrů vysoké a čtyři kilogramy vážící trofeje pro vítěze jednotlivých soutěží Tour de France navrhuje Škoda DESIGN a z křišťálového skla je vyrábí společnost Lasvit v Novém Boru. |
Lukáš Shon je přesvědčený, že z tuzemského startu by mohly těžit i další české firmy, protože se zvýší poptávka po službách spojených s organizací závodu, po logistice, dopravě, ubytování nebo gastronomii. Původně to vypadalo, že Česko jako lokální organizátor nedokáže zprostředkovat přímé partnerství, nakonec ale budou podmínky příznivější. „Podle ASO bude zapojení místních firem za určitých podmínek možné, jen nesmí být v konfliktu s oficiálními partnery závodu,“ upozorňuje Přemysl Novák z agentury Petr Čech Sport, jež také na základě licence od ASO pořádá tuzemský amatérský závod L’Etape Czech Republic by Tour de France, který startuje už tuto sobotu. I v něm se angažuje Škoda Auto, je jeho generálním partnerem. Podle Karla Kováře z NSA může podnikatelsky dávat smysl i doprovodný program. „Na trati a v jejím okolí tráví celé dny desetitisíce až statisíce lidí,“ připomíná.
České firmy chtějí být u toho
Zájem českého byznysu o cyklistiku trvá už delší dobu. Například sázková společnost Allwyn je poslední čtyři roky generálním partnerem českého cyklistického závodu Czech Tour. „Důležité je pro nás to, že závod přiváží světovou cyklistiku k českým fanouškům,“ říká manažerka sponzoringu a CSR Dominika Němcová. Také ona potvrzuje, že místní etapa Tour de France je ten typ projektu, u něhož by jako značka chtěli být: „Start v Česku by byl bez nadsázky obrovským milníkem.“
„V Česku jezdí na kole až dvě třetiny populace napříč všemi generacemi, v tom je obrovská síla,“ říká Petr Matějovský, marketingový ředitel skupiny Direct, která je jedním z hlavních partnerů české L’Etape. Skupina zváží i zapojení do Grand Départ. „Tour de France je ikonická značka, která přesahuje samotný sport, je symbolem výkonu, vytrvalosti a silné komunity. To jsou hodnoty, které jsou nám blízké.“
U českého startu Tour nechce chybět ani další z hlavních partnerů české L’Etape, společnost Veolia, jež se podílí na doprovodných akcích, kde se zaměřuje především na dětské publikum, a do amatérského závodu zapojuje i své zaměstnance. „V naší skupině je mnoho cyklistů a cyklistek, proto jsme před třemi lety založili interní tým. Jeho členové si v aplikaci Strava zaznamenávají pohybové aktivity, ti nejlepší pak vyhrají startovné na L’Etape,“ říká manažerka korporátní komunikace Kateřina Moravcová.
Zájem projevují i další firmy mimo cyklistický svět – od Pražské energetiky, jež nyní prodává elektrokola a k oblasti tak má o něco blíž, přes Penta Fund až po Nadaci PPF. „Dlouhodobě podporujeme projekty, které vyvážejí český talent do světa, nebo naopak přinášejí to nejlepší ze světa k nám. L’Etape by Tour de France to přesně splňuje, protože využívá know-how nejslavnějšího cyklistického závodu světa, staví na krásách české krajiny a přináší výjimečný silniční závod, který u nás nemá obdoby,“ popisuje ředitelka pro neziskové projekty Jana Tomas Sedláčková s tím, že závodu se každoročně zúčastní přibližně stovka zaměstnanců skupiny PPF.
„Musíme jen uzavřít silnice, maximálně je trochu opravit“
Ředitel tuzemské L’Etape Přemysl Novák vidí pražský start jako příležitost k posílení národního sebevědomí, jež podle něj v Česku stále chybí. „Přitom když se vrhneme do organizace sportovní akce, trháme divácké rekordy a sklízíme mezinárodní úspěch,“ upozorňuje s odkazem na předloňské mistrovství světa v ledním hokeji. „Navíc pro závod nemusíme budovat multifunkční haly ani sportoviště, nevznikají ‚bílí sloni‘, které je třeba draze udržovat. Musíme jen uzavřít silnice, maximálně je trochu opravit,“ podotýká s přesvědčením, že Česko je v mnoha ohledech lépe připravené než tradiční cyklistické velmoci.
Petr Čech a cyklista Zdeněk Štibar na startu třetího ročníku cyklistického závodu L'Etape Czech Republic by Tour de France, dne 10. června 2023 v Praze. |
Legendární závod by však neměl znamenat jen výdaje, jako u většiny podobných velmi navštěvovaných akcí jej zpravidla provází také finanční přínos zejména do rozpočtů krajů a obcí i místním soukromníkům. Sází se především na povzbuzení cestovního ruchu. „Tour de France sledují miliardy lidí po celém světě, Grand Départ by Česku zajistil skvělou reklamu a zásadně nakopl turistický ruch,“ věří Roman Kreuziger, desetinásobný účastník Staré dámy – jak se závodu, jehož první ročník se jel už v roce 1903, přezdívá – a nynější sportovní ředitel World Tour cyklistické stáje Bahrain Victorious, který je rovněž podepsaný pod českou kandidaturou.
Coby vzor úspěchu se uvádí italský region Emilia-Romagna, jímž procházely úvodní etapy předloňské Tour. „Dopadová studie univerzity v Parmě ukazuje, že přínos byl oproti investici asi čtyřiadvacetinásobný,“ vypočítává Přemysl Novák. Region investoval v přepočtu zhruba 124 milionů korun a s okamžitým efektem se vrátily přibližně tři miliardy. „Jen v regionu Emilia-Romagna sledovalo etapy téměř jeden a půl milionu lidí, řada z nich se tam ubytovala, navštěvovala obchody a restaurace.“
Zmiňovaná čísla nejspíš ocení i ti, jimž cyklistika nic neříká. Nezapomínejme však, že řeč je o Itálii, kde jsou kola součástí národní identity stejně jako fotbal, barevné vespy v ulicích nebo šálek silného espressa. Na závodníky projíždějící historickými městy i okolní krajinou se přijeli podívat především Italové z ostatních regionů a vydělané miliony zaplatili z velké části sami. Jinak tomu bylo v Dánsku, kde se v roce 2022 jely úvodní tři etapy Tour de France. Zatímco celkové veřejné náklady činily v přepočtu zhruba 300 milionů korun, přínosy dosáhly téměř 2,5 miliardy. A zahraniční turisté přijíždějící zejména ze Švédska, Velké Británie, Francie nebo z Německa do nich přispěli zhruba třetinou.
Je otázka, jestli má Česko šanci dosáhnout na rozměry italského nebo dánského scénáře, podporovatelé tuzemského Grand Départ jsou však pevně přesvědčeni o tom, že uspěje. „V historii startů Tour de France se nikdy nestalo, že by se vložené prostředky nevrátily alespoň desetinásobně,“ uvádí Novák. Kromě okamžitého přínosu, a to nejen finančního, ale i mediálního, je podle něj podstatné, že zájem o místo závodu trvá i léta poté, co jím peloton projel. „Lidé vyhledávají lokality, kterými Tour de France vedla, a chtějí si je sami projet,“ říká ředitel české L’Etape. Potenciál tohoto efektu měřili právě v regionu Emilia-Romagna a možnou hodnotu vytvořenou návštěvníky, kteří oblast objevili prostřednictvím televizního přenosu, odhadli na víc než pět miliard korun. Ve značné převaze se na něm měli podílet návštěvníci ze zahraničí.
Cyklistika je v tuzemsku na vzestupu
Česko nejspíš nelze na rozdíl od Itálie nebo Dánska označit za tradiční cyklistickou velmoc, zájem o tento sport zde však v posledních letech významně roste. „Tři ze čtyř Čechů se označují za cyklisty a milují cyklistiku i jako fanoušci. Už to není jen záliba úzkého kruhu skalních příznivců, ale celospolečenský fenomén,“ je přesvědčen Roman Kreuziger.
A potvrzuje to i dění kolem amatérského závodu L’Etape. Pod hlavičkou Tour de France se pořádá ve více než 25 zemích na světě, tuzemská varianta však patří co do počtu účastníků k největším. „Česká L’Etape je třikrát větší než slovinská nebo španělská a skoro dvakrát větší než italská. To je poměrně jasná zpráva o tom, jak je tu cyklistika oblíbená,“ říká Přemysl Novák, ředitel závodu, a v souvislosti s jeho počátkem v roce 2021 připomíná, že události podobného formátu dokážou přitáhnout ke sportu další fanoušky: „První L’Etape startovalo na Strahově přesně 40 let po mistrovství světa v silniční cyklistice. Spousta lidí říkala, že se tam byli jako malí podívat a díky tomu dnes sami jezdí.“
Profesionální závod Czech Tour aspiruje dostat se do kategorie World Tour
Česko a čeští fanoušci mají ostatně přímou a pravidelnou zkušenost i s profesionální mužskou cyklistikou nejvyšší úrovně. Letos se už poosmnácté pojede etapový závod Czech Tour, kterého se pravidelně účastní také velké cyklistické stáje. V žebříčku Mezinárodní cyklistické unie (UCI) nyní poskočil do druhé nejvyšší kategorie ProSeries, výš už je jen World Tour, kam se řadí nejprestižnější světové závody, z evropských vedle Tour de France třeba Giro d’Italia. Na tuto kategorii si myslí i organizátoři Czech Tour. Podle Roberta Koláře, šéfa závodu, místopředsedy Českého svazu cyklistiky a dalšího z členů skupiny usilující o tuzemský Grand Départ, si Česko s pořádáním závodu takovéto úrovně bez problémů poradí. „Už loni nás delegáti UCI chválili, že minimálně z hlediska zabezpečení tratě jsme na úrovni World Tour závodů,“ připomíná Kolář.
Všechny tyto zprávy podporující cyklistické renomé Česka mohou pomoci k tomu, aby tuzemský Grand Départ přestal být pouhým snem. A slyší na ně také francouzští pořadatelé. Kromě dobré dostupnosti z okolních zemí, kdy v dojezdové vzdálenosti Prahy žije přes 50 milionů obyvatel Evropy, je zaujala i trasa. Měla by zahrnovat nejen pražský start, ale i průjezd Křivoklátskem, Českými Budějovicemi nebo jihočeskou částí Šumavy. „V tom je cyklistika unikátní. Umí představit krásy země způsobem, který jiné závody odehrávající se v arénách nebo na okruzích neumějí,“ říká předseda NSA Karel Kovář.
Česku konkuruje i Pogačarova domovina
Zda to bude jako argument pro jednání se státem a dalšími zúčastněnými stačit, ukážou následující měsíce. Tak jako tak se Česko bude muset popasovat s konkurencí, přičemž tou největší pro rok 2029 zůstává Slovinsko. Podobně jako tuzemské aspirace zaštiťuje Roman Kreuziger, který se na nejslavnějším etapovém závodě umístil čtyřikrát v elitní top desítce, staví i tato země na slavném cyklistickém jméně: na úřadujícím mistru světa a čtyřnásobném vítězi závodu Tadeji Pogačarovi.
Hlásí se však také Německo, jež po vzoru Česka upravilo téma kandidatury, kterou nyní opírá o čtyřicáté výročí pádu železné opony. Česko od začátku sází na stejný historický okamžik a jeho argumentem pro pražský Grand Départ je připomínka sametové revoluce.
Navzdory silné konkurenci členové přípravné skupiny věří, že pražský start Tour de France má zcela reálné šance na úspěch. Otázkou pro ně ani není, jestli Česko Grand Départu dosáhne, jako spíš kdy k němu dojde. Rozhodnout by se mělo už v příštím roce.