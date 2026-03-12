Cyklistika jako investorský vulgarismus. Padlé Bikero našlo kupce, začal závod s časem o miliony
- Ani ne tři měsíce po podání insolvenčního návrhu se pro torzo kdysi ambiciózního prodejce kol Bikero našel zájemce.
- Hodnota samotného e-shopu v očích investora prudce klesá a prodej komplikuje nedůvěra bank k celému segmentu cyklobyznysu.
- Přestože soud s rychlým prodejem souhlasil, transakci se pokoušejí zablokovat někteří věřitelé.
Padlý populární prodejce kol Bikero našel kupce pro torzo svého byznysu. Stalo se tak necelé tři měsíce poté, co na sebe někdejší ambiciózní hráč v problémové branži cyklobyznysu podal insolvenční návrh. Investoři obor v posledních pár letech zrovna nemilují, a když už se nějaký objeví, může si diktovat podmínky.
Tak trochu v tomto duchu se nesla i jediná nabídka na e-shop Bikera, která v závěru února přistála na stole insolvenční správkyni firmy. Měla totiž drakonicky omezenou platnost. Do začátku cyklistické sezony. Závod s časem připomínající transakce ale mezitím narazila na odpor některých věřitelů.
„Na odkup e-shopu obdržel insolvenční správce pouze jedinou nabídku, která má však omezenou platnost. Za současné situace nelze nalézt lepší cenovou nabídku a insolvenční správce považuje za ekonomicky přínosné ji využít,“ uvádí ve svém návrhu na prodej e-shopu Bikero Radek Hladký za insolvenčního správce padlé firmy Nirris. A to s odkazem na principy řádné správy považuje včasné nevyužití takové nabídky za chybný postup. „Hodnota e-shopu rychle klesá a očekávaná budoucí hodnota tohoto majetku je nulová. K této skutečnosti přispívá i problematický segment činnosti dlužníka z hlediska bankovního financování,“ dodává Hladký.
Jediný zájemce
Jediná nabídka na koupi e-shopu Bikero přišla od společnosti Snow-how ČR podnikatele Tomáše Sgalitzera, která se zaměřuje na distribuci lyžařského a cyklistického vybavení. Firma je mimo jiné oficiálním distributorem značek Blizzard a Tecnica pro český a slovenský trh, do jeho portfolia patří ale třeba i tuzemská značka jízdních kol Amulet. „Nabídka je platná pouze do 11. března 2026 včetně. Po tomto datu Snow-how nebude schopna akceptovat původně deklarovanou nabídkovou cenu a bude přehodnocovat svoji pozici,“ uvedl v závěru února v dopisu insolvenčnímu správci Sgalitzer.
Drakonické časové omezení nabídky vysvětlují poradci transakce tím, že e-shop je třeba okamžitě nastartovat, jinak definitivně přijde o setrvačnost návštěvnosti a nestihne zcela kritický rozjezd sezony. „Sezona začíná v březnu a pan Sgalitzer mi do telefonu jasně řekl, že v polovině dubna už pro ně hodnota e-shopu bude nulová,“ zdůrazňuje partner poradenské společnosti Exner & Vacha Václav Exner. „Bavili jsme se s fondy, bankami a konkurenty. Situace je bohužel taková, že cyklistika se stala téměř sprostým slovem,“ uvádí Exner s tím, že většina hráčů, kteří již v odvětví jsou, bojuje, protože jim banky zesplatňují financování a nové peníze se do odvětví při stávajících maržích nehrnou.
V očích Sgalitzera má e-shop Bikero hodnotu čtyř milionů korun a je vedle zbylých skladových zásob jedním z hlavních aktiv, z jejichž prodeje mají být uspokojeny nároky věřitelů. „Samotný prodej zatím neproběhl a případná transakce by se týkala pouze tohoto e-shopu, nikoliv zboží ani dalších složek majetkové podstaty,“ vysvětluje šéf Bikera Martin Kudrna. Transakce už získala souhlas insolvenčního soudu, naráží ale na námitky některých věřitelů. Podle nich je totiž prodej e-shopu příliš rychlý, a předchází dokonce i ustavení věřitelského výboru Bikera.
„Insolvenční správce nedoložil, že byl proveden řádný průzkum trhu, a tvrzení o absenci jiných zájemců o e-shop nelze za těchto okolností považovat za prokázané,“ uvedla advokátka věřitelské firmy Olpran Pavla Veselková. Olpran je zároveň letitým hráčem v tuzemském cyklobyznysu. Firma přitom rozporuje i čtyřmilionovou prodejní cenu. „Insolvenční správce nedoložil žádné nezávislé ani odborné posouzení aktuální tržní hodnoty e-shopu,“ dodává Veselková.
Na rychlosti záleží
Podle expertů není takto rychlý prodej aktiv firmy v insolvenci výjimkou, může však s sebou nést řadu úskalí. Takový postup je v zásadě možný, avšak vyžaduje splnění určitých podmínek. „Jestliže byla dohoda s kupcem uzavřena ještě před první schůzí věřitelů, může jít jen o předjednanou nabídku, kterou bude muset správce následně nechat schválit. Právě v tomto okamžiku mohou věřitelé napadat cenu nebo postup prodeje,“ uvádí ekonom a partner společnosti Moore Czech Petr Kymlička.
Argument časově omezené nabídky se podle něho v praxi objevuje. „Další postup bude záviset na stanovisku věřitelského výboru, který buď prodej za daných podmínek schválí, anebo si vyžádá nové nabídky, anebo transakci úplně zablokuje a majetek se bude prodávat jiným způsobem v rámci konkursu,“ dodává Kymlička.
Je to přitom teprve necelé tři měsíce, kdy na sebe krátce před Silvestrem někdejší populární prodejce kol s masivní reklamou podal insolvenční návrh. Více než sedmdesát milionů korun dluhů stálo proti dramaticky skromnějšímu majetku firmy. Jedinou možností, jak vyplatit věřitele, bylo pověsit byznys na hřebík a prodat firmu. Vedle samotného e-shopu Bikero rozprodává i své zásoby kol. Ty mají podle doposud obdržených nabídek potenciálních kupců hodnotu v řádu vyšších jednotek milionů korun.