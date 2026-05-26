Turisté loni zaplatili Praze 933 milionů korun na poplatcích. Město by ale chtělo čtyřnásobek
Praha vybrala v roce 2025 na poplatku z pobytu 933 milionů korun. Je to o 48 milionů korun víc než v roce 2024. Vyplývá to z údajů městské firmy Prague City Tourism (PCT). Poplatek činí 50 korun za osobu a noc. Pražský radní pro kulturu Tomáš Slabihoudek (TOP 09) uvedl, že v ideálním případě by se měl zvýšit na 200 korun. Legislativu, která by to umožnila, podle něho nyní připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Do Prahy loni přijelo 8,3 milionu zahraničních turistů a 1,6 milionu českých návštěvníků.
Jednotná částka pro všechna města
Poplatek z pobytu se zvýšil naposledy v roce 2022 z 21 na 50 korun. "Ideální představa by byla taková: dejme strop pro celou ČR třeba 200 korun a Praha si vybere částku, kterou bude chtít. Pravděpodobně by si vybrala 200 korun," uvedl Slabihoudek. Obává se, že legislativa v tomto duchu Parlamentem neprojde. "Reálná bude asi stokoruna na noc pro všechny obce v republice. Nějak to připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Vypadá to, že to bude sloučeno se zákonem o e-turistovi, ale kdy to bude, to není úplně jasné," doplnil Slabihoudek.
Sazba Prahy je podle PCT v evropském srovnání jedna z nejnižších. Například v Drážďanech je poplatek tři eura (asi 73 korun), ve Vídni a Paříži čtyři eura, v Berlíně šest eur, v Barceloně 12 eur a v Amsterodamu 20 eur. Část peněz z turistického poplatku vrací Praha zpět do podpory a kultivace cestovního ruchu. Předseda představenstva PCT František Cipro loni řekl, že je to ročně zhruba 125 milionů korun.
Prague City Tourism zajišťuje propagaci Prahy v ČR i zahraničí a má ve správě také některé památky, například Petřínskou rozhlednu, Prašnou bránu či věže Karlova mostu. Provozuje historickou tramvajovou linku 42 a pořádá tematické procházky s průvodci.