Vánoční Praha nalákala rekordní počet turistů
- Český hotelový trh v roce 2025 výrazně rostl, tržby meziročně stouply o více než sedm procent.
- Prosinec přinesl historické rekordy, Praha se zařadila mezi nejsilnější vánoční metropole v Evropě.
- Západoevropské trhy naopak stagnují nebo klesají, zatímco střední a východní Evropa posiluje.
Prosincová globální data společnosti STR uzavřela rok 2025 informacemi o vývoji hotelového trhu ve světě, v Evropě i v České republice. Rok 2025 se České republice velice podařil (s meziročním růstem tržeb přes sedm procent). Prosinec to ještě výrazně zlepšil a Praha (hlavní tahoun Vánoc) i Česká republika dosáhly rekordních hodnot v historii měření. To výrazně kontrastuje s poklesem a stagnací velkých zemí, jako jsou Německo, Francie, Anglie a většina západoevropského trhu.
Prosinec uzavřel rok 2025 a přinesl v něčem setrvávající výsledky: růst středoevropských a východoevropských zemí (a mnohem silnější růst geograficky evropských, ale nikoli ekonomicky evropských zemí – Rusko, Turecko), naproti tomu výrazný pokles tradičních a velkých zemí (Francie, Německo, Anglie) a obecně celé západoevropské hotelové ekonomiky. V něčem ale měsíc ještě prohluboval trendy. Posílila „vánoční“ velkoměsta a metropole a zvýraznil se tak ekonomický nárůst významu prosince v posledních letech.
Nás může těšit, že mezi špičková „vánoční“ města – Londýn, Vídeň, Curych… – se spolu s Římem zařadila i Praha s průměrnými tržbami (skoro 4 000 Kč za pokoj a noc) a svým absolutním historickým rekordem. Obsazenost v Praze byla 86 procent, o čtyři procentní body více než loni. Poptávka byla silná i v Brně, kde obsazenost dosáhla téměř 70 procent.
„Lidé cestují napříč celou Evropou, ale zejména tam, kde se něco děje. Vánoční trhy v Praze i v Brně byly skutečným tahounem. Za úvahu stojí, zda se podobné akce nemají konat po celý rok,“ hodnotí Jaroslav Svoboda, majitel největší české hotelové skupiny Czech Inn Hotels, která v roce 2025 ubytovala přes 2 miliony hostů, a dodává: „Výrazný podíl na obsazenosti měli opět Češi, v některých našich hotelech to bylo i přes 30 procent. Jsme navíc bezpečnou zemí, to je další argument, proč cestovat k nám nebo po východní Evropě, a ne jinam.“
Rok 2025 tedy přinesl obojaké výsledky. Náš velmi slušný růst (meziročně +7,3 procent) a naopak pokles hlavního evropského trhu, který nás ovšem ve střednědobém horizontu nějak ovlivňuje. Časy se ale mění – skoro třetinový rozdíl v absolutních prosincových cenách (Praha vs. Berlín) v náš prospěch a koneckonců i celoročně nižší ceny v Německu než v ČR se staly realitou. O trendech nemluvě.
Roste Finsko, Litva, Lotyšsko – maličko jinak a lépe než zbytek Západu se chovají jižní země. Rok 2025 byl určitě rokem změny a změny nálad turistů i ekonomiky v Evropě.
„Žijeme v čase změn. Vše je mnohem rychlejší, globálnější – lidé se rozhodují sami a nečekaně. Trh je naprosto jiný než v roce 2003, kdy jsem Czech Inn Hotels zakládal. Zcela zásadně se změnila poptávka a cestuje podstatně víc lidí. Paradoxně se však přesouvá poptávka do vyšších hotelů na úkor skomírajících tříhvězd. Lidé také jezdí častěji, několikrát za rok…,“ doplňuje výsledky zajímavými údaji Jaroslav Svoboda.
Prosinec je čím dal silnějším měsícem v meziročních tržbách. Zvláště kulminují „vánoční“ města a metrolopole. Praha dosáhla rekordních měsíčních tržeb v historii měření. Časy se neustále mění, marketingová pravidla neplatí a třeba prázdninové měsíce – již nejsou zdaleka takovým tahákem jako kdysi a jako třeba právě v posledních letech prosinec.
|Obsazenost hotelů a tržby, srovnání 2025/2024
|2025
|Obsazenost (v %)
|Tržby na pokoj a noc (v €)
|% změna 2025/2024
|Obsazenost
|Tržby
|Česká republika
|73,3
|85,92
|+2,4 %
|+7,3 %
|Maďarsko
|72,7
|87,88
|+5,1 %
|+5,7 %
|Rakousko
|71,1
|101,45
|+1,4 %
|+3 %
|Německo
|67,6
|78,85
|+1 %
|-0,7 %
|Francie
|64,8
|111,91
|-0,5 %
|-2,1 %
|Polsko
|70,4
|66,82
|+2,9 %
|+7,3 %