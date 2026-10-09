Velký kavárenský řetězec je na prodej. Neroste a prodělává stovky milionů
- Majitel Costa Coffee, firma Coca-Cola, opět zvažuje prodej kavárenského řetězce.
- Případná cena zatím není známá, firma nekomentuje ani samotný prodej.
- Costa má pobočky ve více než 50 zemích světa včetně Česka.
Americká nápojová společnost Coca-Cola opět zvažuje prodej britského řetězce kaváren Costa Coffee, který koupila v roce 2018 za 5,1 miliardy dolarů (zhruba 110,7 miliardy Kč). Napsal to server Semafor s odvoláním na informované zdroje. Coca-Cola se pokusila prodat kavárenský řetězec již před několika měsíci, na počátku roku od toho ale ustoupila, protože nabídky byly nižší, než očekávala.
Coca-Cola koupila Costa Coffee v roce 2018 od britské pohostinské společnosti Whitbread ve snaze rozšířit své působení na trhu s nápoji a posílit nabídku o zdravější nápoje. Nedaří se jí ale dosáhnout významného růstu tohoto podniku. V letech 2023 a 2024 vykázal podnik dohromady ztrátu téměř 20 milionů liber (575 milionů korun).
Podle Semaforu zvažoval možnou akvizici Costa Coffee také nejméně jeden strategický investor, nakonec však od záměru ustoupil kvůli ceně a strategickým důvodům. Zatím není jasné, za kolik by Coca-Cola mohla řetězec případně nabídnout k prodeji. Coca-Cola se k informacím bezprostředně nevyjádřila.
Řetězec Costa Coffee založili v roce 1971 v Londýně italští bratři Sergio a Bruno Costové. V současnosti působí ve více než 50 zemích po celém světě, včetně České republiky. V Británii a Irsku má přes 2700 provozoven a ve zbytku světa přes 1300.