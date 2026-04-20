Vydavatel Desmond prohrál spor o britskou Národní loterii. Soud dal za pravdu Komárkovu Allwynu
- Britský soud zamítl žalobu Richarda Desmonda proti regulátorovi hazardu kvůli tendru na Národní loterii.
- Desmond žádal až 1,3 miliardy liber a tvrdil, že řízení nespravedlivě nahrálo skupině Allwyn Karla Komárka.
- Soudkyně ale potvrdila, že regulátor postupoval zákonně a racionálně. Northern & Shell se chce odvolat.
Britský mediální magnát Richard Desmond prohrál ostře sledovanou žalobu proti britskému regulátoru hazardních her (Gambling Commission), informuje Financial Times. Spor se týkal licenčního řízení na provozování prestižní Národní loterie, které podle Desmondovy společnosti Northern & Shell proběhlo nespravedlivě ve prospěch vítězné skupiny Allwyn.
Allwyn ovládá český miliardář Karel Komárek, který desetiletý kontrakt na provozování státní loterie získal před dvěma lety. Podle informací listu Financial Times požadoval Desmond po regulátorovi odškodné ve výši až 1,3 miliardy liber, tedy přes 38 miliard korun.
Soudkyně Vrchního soudu v Londýně Joanna Smithová však žalobu v plném rozsahu zamítla. V rozsáhlém rozsudku o 280 stranách uvedla, že regulátor postupoval metodicky, důsledně a dospěl k racionálním závěrům, na které měl plné právo.
Desmondova společnost Northern & Shell se v rámci žaloby pokoušela zpochybnit roli finančního poradce NM Rothschild, kterého obviňovala z podjatosti, protože v minulosti poskytoval služby právě skupině Allwyn. Soudkyně však tyto argumenty odmítla s tím, že spolupráce banky s Komárkovou skupinou skončila dlouho před začátkem tendru a žádný střet zájmů neexistoval.
Český kapitál na britském trhu
Postup Desmondovy strany u soudu byl v rozsudku označen za neomluvitelný a chaotický. Soudkyně kritizovala Northern & Shell za to, že stahovala některé body obžaloby až ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že pro ně neexistuje žádný reálný základ. Allwyn i Gambling Commission rozhodnutí soudu uvítaly s tím, že rozsudek konečně dělá tlustou čáru za vleklou sérií obvinění zpochybňujících integritu celého výběrového řízení. Skupina Northern & Shell nicméně ústy svého mluvčího oznámila, že se proti verdiktu hodlá odvolat, a dodala, že „boj ještě nekončí“.
Právní střet v Londýně je jen další kapitolou v expanzi českého kapitálu na britský trh. Podobně jako miliardář Daniel Křetínský (který je spolumajitelem provozovatele webu e15.cz, pozn. red.), který v Británii ovládá Royal Mail, se i Karel Komárek musel prosadit v tvrdé konkurenci místních zavedených hráčů.
Zatímco Křetínský aktuálně řeší logistickou reformu a vztahy s odbory, Komárek nyní může po potvrzení regulérnosti tendru soustředit kapacity na modernizaci britské Národní loterie, jejíž provozování představuje jeden z největších loterijních kontraktů v Evropě.