Vyrábí Strnad vůbec munici? Investigace zpochybnila obchodní model CSG, akcie našly nové dno
- Akcie CSG po reportu Hunterbrook prudce spadly, během dne až o 26 procent.
- Zpráva zpochybnila obchodní model i to, nakolik firma skutečně stojí na výrobě munice.
- Jde o největší propad od lednového vstupu CSG na burzu v Amsterdamu.
Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabují. Reagují tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala agentura Bloomberg. Během dne se akcie CSG na amsterodamské burze propadly až o 26 procent, později část ztrát smazaly.
„Zdálo se, že situace pro akcie CSG už nemůže být horší, dnešní report investičního portálu Hunterbrook ale posílá titul na nová minima,“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Hunterbrook ve svém reportu otevírá otázky, které míří přímo do podstaty investičního příběhu. Klíčová teze zní, že CSG není v takové míře výrobcem munice, jak naznačuje její prezentace, ale že významná část byznysu stojí na nákupu, úpravě a dalším prodeji existujících zásob,“ dodal Lajsek v komentáři.
Hunterbrook ve zprávě rozvádí několik dalších rizik, která podle něj investoři nemuseli při ocenění skupiny plně zohlednit. Upozorňuje na nejasnosti kolem skutečné výrobní kapacity CSG u velkorážové munice, rámcový charakter slovenské dohody na dodávky munice i na spor s menšinovým akcionářem Petrem Kratochvílem, který si podle autorů nárokuje výrazně vyšší vypořádání za svůj podíl.
Zpráva připomíná také pozastavení nákupů od španělské muničky FMG ze strany nákupní agentury NATO kvůli podezření na možné pochybení a poukazuje na transakce se spřízněnými osobami před vstupem CSG na burzu. Hunterbrook zároveň přiznává, že jeho investiční část drží na akciích CSG krátkou pozici, a má tedy finanční zájem na poklesu jejich ceny.
CSG v reakci na zprávu jen stručně uvedla, že s informacemi Hunterbrook nesouhlasí.
Společnost CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterodamu a neregulovaný trh pražské burzy. Upisovací cena akcií činila 25 eur za kus. Během pondělního obchodování v Amsterodamu cena sestoupila až na 13,62 eura. Kolem 16:20 SELČ se akcie CSG prodávaly za zhruba 16 eur za kus, oproti předchozímu závěru tak ztrácely přes 13 procent.
Krátce po lednovém vstupu na burzu se cena akcií CSG vyšplhala až na rekordních 33,50 eura. Od té doby již ale akcie ztratily více než polovinu hodnoty.