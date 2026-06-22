O výrobce tanků Leopard se zajímal i Strnad. Německo teď chystá vlastní tah
- Německo chce získat 40procentní podíl ve výrobci tanků Leopard KNDS.
- Berlín zdůvodňuje vstup do firmy posilováním evropské obrany proti ruské hrozbě.
- O podíl ve zbrojařském gigantu se v minulosti zajímala také Strnadova CSG.
Německo chce získat 40procentní podíl ve zbrojařské společnosti KNDS. V tiskové zprávě to v pondělí uvedl mluvčí německé vlády Stefan Kornelius. Potvrdil tak dřívější informace médií. Německo chce v budoucnu svůj podíl opět snížit, zachovat si chce ale stejný podíl, jako bude mít Francie. KNDS vyrábí mimo jiné tanky Leopard.
"Bezpečnostní a obranný průmysl má kvůli pokračující ruské hrozbě pro Evropu a útočné válce vůči Ukrajině ústřední význam," uvedl mluvčí vlády kancléře Friedricha Merze. Německo proto podle něj chce zvýšit kapacity obranného průmyslu. "Proto spolková vláda usiluje o podíl ve výši 40 procent akcií v KNDS," dodal.
Dohoda a celá transakce podle Korneliuse závisí na tom, zda bude s nákupem akcií souhlasit rozpočtový výbor německého Spolkového sněmu. Agentura Reuters jen krátce před zveřejněním tiskové zprávy uvedla, že výbor by měl rozhodnout na svém zasedání ve středu.
Výrobce tanků Leopard míří na burzu
Souhlas výboru, v němž zasedá 42 poslanců, je nezbytný pro uvolnění peněz ze státní pokladny. Rozhodnutí je nezbytné, aby KNDS mohla podle plánu vstoupit v červenci na burzu. Transakce by celou společnost ohodnotila na 15 až 18 miliard eur (363 až 435 miliard Kč), sdělil v neděli zdroj agentuře Reuters.
KNDS vznikla fúzí bývalé německé společnosti Krauss-Maffei Wegmann (KMW) a francouzské společnosti Nexter. Francie zatím drží v KNDS 50 procent. Součástí plánu je, že by Paříž snížila svůj podíl na 40 procent, aby se vyrovnal podílu Berlína. Německá vláda v pondělí uvedla, že do budoucna počítá s opětovným snížením podílu ve společnosti "při zachování stejných práv v oblasti správy a řízení, jaké má Francie". Podle listu Financial Times (FT) je cílem, aby v příštích dvou až třech letech snížily Německo a Francie své individuální podíly na 30 procent.
Berlín chce podíl odkoupit od německých rodinných vlastníků, kteří v současnosti drží polovinu společnosti KNDS. Rodina má podle dřívějších informací v úmyslu prodat celý svůj podíl prostřednictvím primární emise akcií na burze ve Frankfurtu nad Mohanem. List FT v minulosti také s odvoláním na své zdroje informoval, že o koupi významného podílu v KNDS má zájem zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada.
KNDS vyrábí hlavní bojové tanky Leopard a Leclerc XLR, obrněné transportéry Boxer, pásová dělostřelecká vozidla a munici. Zaměstnává přibližně 11 tisíc lidí a v roce 2024 dosáhla tržeb 3,8 miliardy eur.