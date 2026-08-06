Sazby ČNB beze změny. Michl představí novou prognózu i důvody pro pauzu
- Česká národní banka podle očekávání trhu ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta.
Beze změny zůstaly i lombardní a diskontní sazby, přičemž podrobnosti a novou makroekonomickou prognózu představí guvernér Aleš Michl na odpolední tiskové konferenci.
Stabilní úrokové sazby centrální banky tak i nadále udržují výše úroků u komerčních úvěrů i zhodnocení vkladů pro domácnosti a firmy na dosavadní úrovni.
Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve čtvrtek ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Na současné úrovni je základní úroková sazba od června. Rozhodnutí odpovídá očekávání finančního trhu. Naznačovaly ho i výroky některých členů bankovní rady před jednáním.
Tisková konference bankovní rady se uskuteční v 15:00. Guvernér ČNB Aleš Michl na ní vysvětlí důvody pro dnešní rozhodnutí. Zároveň představí novou makroekonomickou prognózu, na základě které bankovní rada o nastavení měnové politiky rozhodovala.
Bankovní rada ponechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, činí 4,75 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada ponechala na 2,75 procenta.
ČNB v době inflační vlny udržovala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, snižovat ji začala v prosinci 2023. Sazba do loňského května postupně klesla na 3,5 procenta, od té doby byla stabilní. Červnové zvýšení o čtvrt procentního bodu bylo první od doby, kdy se Michl stal guvernérem ČNB.
Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.
ČNB zhoršila výhled české ekonomiky
Česká národní banka také zhoršila letošní výhled vývoje tuzemské ekonomiky. Podle zveřejněné prognózy vzroste hrubý domácí produkt (HDP) za celý rok o 2,2 procenta, předchozí prognóza z května očekávala hospodářský růst 2,5 procenta. Průměrná inflace za letošní rok bude dvě procenta, předchozí predikce ČNB počítala s růstem spotřebitelských cen o 2,2 procenta.
V příštím roce hospodářský růst Česka zrychlí podle ČNB na 2,7 procenta. Prognóza se proti květnu nezměnila. V roce 2028 by mělo tempo růstu mírně zpomalit na 2,5 procenta. Průměrná inflace by příští rok měla dosáhnout 2,5 procenta, v roce 2028 tempo růstu spotřebitelských cen podle centrální banky zvolní na 2,4 procenta.