Strnadova CSG posiluje v německém dodavateli pro muniční průmysl
- Zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada zvýšil svůj podíl v německé skupině Alzchem Group.
- Zvýšil se na zhruba 20,1 procenta.
- Uvedla to v úterý společnost Alzchem s odvoláním na informace od CSG.
Holding CSG loni v srpnu oznámil, že jeho dceřiná společnost Staluna Trade získala ve firmě Alzchem podíl 9,2 procenta. Podle úterní zprávy nyní CSG prostřednictvím společnosti Staluna Trade drží ve firmě Alzchem 9,9 procenta hlasovacích práv. Navíc uzavřel finanční kontrakty, díky kterým získal přístup k podílu odpovídajícímu 10,2 procenta. Tyto kontrakty však holdingu neposkytují přímá hlasovací práva.
CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí.
Alzchem zaměstnává přes 1700 lidí a vyrábí mimo jiné výbušninu nitroguanidin, která se používá pro munici ráže 155 milimetrů.
GALERIE: České zbrojařské skupiny.