Nechceme kupovat firmy ve slevě. Za kvalitu jsme ochotni zaplatit, říká partner Pale Fire Jan Černý
Pale Fire Capital přechází od čistého techu k tradičnímu průmyslu a službám, kde plánuje dlouhodobě držet majoritní i minoritní podíly.
Při vyhledávání akvizic nasazuje AI agenty, kteří dělají hluboké rešerše a násobí produktivitu lidských analytiků.
Odmítá spekulativní nákupy ve slevě i nadhodnocené burzy; cílem je zaplatit férovou cenu a firmu technologicky transformovat.
Investiční skupina Pale Fire Capital staví novou private equity větev zaměřenou na tradiční firmy, do nichž chce poslat až sto milionů eur. Její nový partner Jan Černý při tom nasazuje AI agenty, kteří zastanou práci čtyř analytiků, s nákupy ale zásadně nespěchá a odmítá lovení oslabených podniků pod tlakem. „My nejsme na trhu proto, abychom spekulovali na to, že musíme koupit nutně levně,“ říká Černý s tím, že cílem fondu je zaplatit férovou cenu za kvalitu a té následně dodat technologický a růstový impulz.
Vím o vás, že jste se ihned po příchodu do Pale Fire obklopil velkým pracovním týmem. Jen to má malý háček. Jde o AI agenty. Kolik jich máte a jak jste s nimi spokojen?
Na otázku, kolik mám agentů, je jednoduchá odpověď: nepočítaně. Já je ale vnímám jako doplněk týmu, nikoli jako jeho náhradu. Přidaná hodnota živého člověka se nikdy nesmaže, ale bude se významně vyvíjet. Společnosti a jedinci, kteří budou schopní se tomuto vývoji přizpůsobit a kapitalizovat na něm, budou superúspěšní a ve finále i šťastní. Budou totiž dělat práci, která má vyšší přidanou hodnotu a dává jim skutečný smysl. To, co ale pevně zůstane v rukou člověka, je úsudek, pochopení problematiky nebo mezilidské vztahy. Například svého zákazníka musíte skutečně znát, musíte rozumět jeho potřebám, mít s ním mít hluboký osobní vztah a on musí vidět, že držíte slovo.
Přišel jste v dubnu do Pale Fire jen s trochou nadsázky na pozici akvizičního lovce. Jak vypadá práce AI agentů konkrétně v této vaší misi?
Moji agenti pracují 24/7. Nemají sice ten seniorní úsudek, ale velmi dobře zastanou rešeršní, analytickou a přípravnou práci, kterou by jinak dělal juniorní tým. Když ráno přijdu do práce, mám v e-mailu od mého AI týmu zprávu, která mi shrnuje například pět investičních příležitostí, které den předtím přišly od různých brokerů. Na každou z nich už agenti udělali takzvaný deep research, hluboký výzkum.
Takže na vás pak už je jen poslat mail a zaplatit?
Tak jednoduché to není. Je to pro nás klíčový podklad. Agenti znají naši investiční strategii a vědí, jaké typy firem se nám líbí. Příležitosti vyhodnotí, podívají se, co mají firmy za sebou, co se o nich píše v tisku, stáhnou si jejich výroční zprávy a udělají pro mě základní executive summary. Já si pak ráno otevřu novou webovou stránku, kterou oni naprogramují, kde přehledně vidím, jaké příležitosti nám přišly, zda zapadají do našich investičních kritérií, kdo je přinesl a návrhy dalších kroků. My už se pak můžeme jen zamyslet nad tím, co se potřebujeme ještě dozvědět a jak bychom těm firmám mohli přinést další přidanou hodnotu.
Dá se nějak vyčíslit, jakou lidskou kapacitu takový systém dokáže nahradit?
Dnes je to zhruba troj- až čtyřnásobek. Jeden analytik, který má svůj systém skrze AI velmi dobře postavený a má téměř nelimitované množství peněz, které na AI může utratit, je dnes schopný zastat práci čtyř standardních analytiků pracujících v osmihodinové pracovní době. Může mu běžet paralelně mnoho procesů, které zjišťují informace, dávají dohromady finanční výkazy a snaží se pochopit strukturu byznysu a trhu. Je fakt, že takový sběr dat v obrovské šíři a rychlosti se na AI outsourcovat dá. Konečné pochopení a úsudek už ale musí udělat zkušený člověk.
Pokud bych si chtěl jako drobný investor postavit podobný systém doma v obýváku, narazím na nějaké technologické bariéry?
Kouzlo je v tom, že žádná zásadní překážka tam dnes už opravdu není. Snad krom nákladů na jednotlivé modely. Překážka je spíš v lidských hlavách a ve zkušenostech. Dnes dochází k obrovské demokratizaci technologie a svůj vlastní AI tým si můžete postavit vlastně úplně stejně jako já. Akorát to nějakou chvilku trvá a vyžaduje to řadu iterací. AI je pracovní systém, ne kouzelné tlačítko, které zmáčknete a firma vám začne automaticky fungovat.
S vaším příchodem se Pale Fire rozhodla významně zaměřit na tradiční ekonomiku, ačkoliv byla dříve typicky technologickým investorem. Proč ten úkrok?
Je to jedna z našich hlavních investičních tezí. Máme kapitál a optimální set kompetencí pro dnešní dobu. Společně jsme se tedy rozhodli, že chceme významně posílit klasickou private equity větev, kterou PFC dnes má. Na rozdíl od minulosti hodláme investovat především do tradiční ekonomiky, ať už jde o výrobu, nebo o služby. Přinášíme do toho naše podnikatelské a technologické know-how z budování velkých technologických společností a já osobně přidávám zkušenosti z řízení průmyslových podniků a zahraniční expanze.
Na jak velké firmy se hodláte zaměřit?
Cílíme na podniky, které už jsou dostatečně velké a mají obraty minimálně ve stovkách milionů nebo v miliardách korun. Nechceme dělat žádné malé sázky, hledáme společnosti, u nichž věříme, že můžeme být tím správným akcionářem na příštích 10 až 20 let. Jde o takzvaný evergreen kapitál. Vkládáme do toho peníze na dlouhodobý horizont a díky tomu nikdy nebudeme pod tlakem, že bychom museli z investice rychle vystoupit a firmu prodat.
Bude pro vás podmínkou získání majoritního podílu?
Máme to rozdělené do dvou rovin. Naše primární strategie skutečně cílí na majoritní podíly, abychom byli schopni společnost transformovat, dát jí nový impulz a škálovat ji do zahraničí. Druhá strategie se ale týká například rodinně vlastněných firem. Pokud jde o firmu, která je velmi silná, má skvělou reputaci, stojí na pevných základech, ale zakladatelé nyní nemají komu podnik předat – ať už v rodině, nebo v managementu – nebo hledají partnera pro další velký růstový skok, jsme ochotni si vzít i signifikantní minoritu, zhruba 30 až 40 procent.
Proč by si rodinná firma měla vybrat zrovna vás jako menšinového partnera?
Naším cílem je být férovým a dlouhodobým partnerem pro rodiny, které hledají další impulz, ale logicky nechtějí odevzdat své rodinné stříbro hned do cizích rukou. My nikam nespěcháme, jsme velmi trpěliví. Pokud obě strany věří, že jsme schopni přinést víc než jen kapitál a firmu posunout kupředu, rádi pomůžeme i z pozice minoritního akcionáře. Dnes už za námi chodí celá řada podnikatelských rodin z Česka, Slovenska, Polska či z Německa a většinou si k nám jdou nejdříve jen pro radu. Řeší nástupnictví, problémy s managementem, technologií nebo přemýšlejí, zda si firmu vůbec nechat.
V posledních letech přišel najednou geopolitický i technologický zlom. Nemůže to být trochu tak, že si řada současných majitelů prostě neví rady, co bude dál?
Zakladatelé, kteří firmy stavěli v devadesátých letech, se minimálně u nás v regionu nacházejí v poměrně unikátní a složité situaci. Je to dáno samozřejmě věkem, ale dnes navíc čelí opravdu bezprecedentnímu mixu výzev. Jde o generační výměnu, obrovskou geopolitickou a makroekonomickou nejistotu a do toho přichází obří technologická transformace, která bude řádově větší a rychlejší, než byl kdysi příchod internetu. K takovému roztrhání dodavatelských řetězců a ztrátě geopolitické stability, jímž teď procházíme, dochází poprvé za třicet let.
Zní to jako nutnost totálně restartovat know-how?
Ti prozíraví už vnímají, že know-how, které si vybudovali za posledních 30 let a které jejich firmy dostalo na současnou velikost, už dnes často zkrátka není totéž, co je posune dál na dalších 20 nebo 30 let. Doba se mění strašně rychle a tempo změny se nezpomaluje, spíše zrychluje. Je to pro rodiny i pro potenciální pokračovatele velmi náročné, často i psychicky.
Což je pro vás jinými slovy něco jako obrovský investiční supermarket.
My tu situaci vnímáme jako velkou příležitost. Když je moře takhle rozbouřené, je dost možné, že řada lodí ztroskotá, narazí na útesy nebo minimálně skončí na nějaké mělčině. Ale věříme, že pokud postavíte silný tým a máte správného kapitána s vizí, tak lodě, které proplují, budou nakonec mnohem silnější, větší a konkurenceschopnější. U toho zkrátka chceme být. Chceme do těchto společností přinést novou dynamiku, protože ony samy už často trpí částečnou provozní slepotou, čemuž se nelze vyhnout.
Kolik takových příležitostí teď reálně máte před sebou a kdy lze očekávat první nákupy?
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!