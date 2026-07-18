Počet satelitů na orbitě raketově roste. Pětinu provozu zabírá sledování videí
- Počet satelitů na oběžné dráze od roku 2020 vzrostl čtyřnásobně na více než 16 tisíc.
- Satelitní sítě už neslouží jen odlehlým místům, ale i dopravě, logistice a mobilním operátorům.
- Další růst má přinést přímé spojení běžných mobilů a zařízení se satelity.
Počet satelitů na oběžné dráze Země od roku 2020 čtyřnásobně vzrostl. V současnosti je jich více než 16 000, přičemž se tempo jejich vypouštění stále zrychluje. Přispívají k tomu klesající náklady na vypouštění i celkový rozvoj satelitů.
Satelitní komunikace se stává z okrajově využívané technologie běžnou součástí globální připojitelnosti. Zhruba pětina veškeré spotřeby dat satelitních sítí je využívána na sledování videí na YouTube a prohlížení sociálních sítí. Vyplývá to z analýzy AppLogic zveřejněné českou společností ComSource, která se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost, síťovou infrastrukturu a datovou analytiku.
Podle Michala Štusáka z ComSource už satelitní připojení dlouhou dobu neslouží pouze odlehlým oblastem bez pozemní infrastruktury. Využívají ho letečtí a lodní dopravci pro Wi-Fi připojení pro cestující, logistické firmy pro navigaci nebo mobilní operátoři, kteří díky němu dokážou zaplnit výpadky pokrytí ve 4G a 5G sítích.
„Analýza satelitního provozu ukazuje, že i přes specifické podmínky provozu odráží spotřeba dat podobné trendy jako pozemní sítě. Mezi nejvytíženější aplikace patří YouTube, TikTok a Facebook,“ sdělil Štusák.
Satelitní komunikaci čeká podle tiskové zprávy ComSource další významný vývoj s nástupem technologií Direct-to-Cell (D2C) a Direct-to-Device (D2D). Ty umožní běžným smartphonům a IoT zařízením připojení přímo k satelitu bez nutnosti specializovaných terminálů.
Tuto možnost budou pravděpodobně jako první masově využívat chatovací aplikace, tísňové služby nebo aplikace pro sledování majetku. IoT, tzv. internet věcí, je síť fyzických zařízení, které jsou vybaveny senzory, softwarem a připojením k internetu. Patří mezi ně například chytré termostaty, osvětlení nebo hodinky.
AppLogic je americká technologická společnost, která pomáhá poskytovatelům internetu a mobilním operátorům zajistit, aby aplikace, například Netflix nebo YouTube, plynule fungovaly. Společnost ComSource je jejím partnerem v České republice.