Škoda odhalila českou cenu elektromobilu Epiq. Na trhu zatím bude jen dražší verze
Den po světové premiéře v Curychu spouští Škoda Auto prodej nového elektromobilu Epiq na českém trhu. „Epiq nastavuje nové měřítko pro elektrické vozy značky Škoda,“ prohlásil během premiéry generální ředitel automobilky Klaus Zellmer. Podle něj má aktuální model představovat nový vstupní bod do elektromobility značky.
Epiq má podle šéfa značky přivést k elektroautům širší skupinu zákazníků. „Startujeme na ceně 26 tisíc eur (asi 632 tisíc korun),“ uvedl při premiéře Zellmer. Nyní už automobilka upřesnila, že základní cena pro český trh má začínat kolem 619 tisíc korun, což bude ještě potvrzeno později.
Jako první ale míří do prodeje silnější verze Epiq 55 s větší baterií, kterou bude možné po omezenou dobu pořídit v zaváděcí sérii START od 779 tisíc korun. Vyšší výbava Selection vyjde na 869 tisíc korun, designově výraznější limitovaná edice First Edition pak startuje na 923 tisících korun.
Oslovení nových zákazníků
Novinka navazuje na elektrické modely Enyaq a Elroq, se kterými chce automobilka posílit svou pozici na rychle rostoucím trhu dostupnějších elektromobilů. Epiq stojí na nové platformě MEB+ s pohonem předních kol a podle automobilky nabídne dojezd přes 440 kilometrů. Už při premiéře automobilka zdůrazňovala, že chce spojit kompaktní rozměry s praktičností pro každodenní provoz.
„Modelem Epiq oslovujeme zákazníky, kteří hledají jednoduchý a atraktivní vstup do světa elektromobility,“ řekl při úterním představení člen představenstva pro prodej a marketing Martin Jahn. Podle automobilky má nový crossover SUV zaujmout především městské řidiče a mladší zákazníky, kteří dosud elektromobil kvůli vyšší ceně nezvažovali.
První české veřejné představení Epiqu proběhne od 29. do 31. května na motoristické slavnosti Legendy v pražských Holešovicích. Konfigurátor vozu už automobilka zpřístupnila online a objednávky přijímají autorizovaní prodejci