Globální investor změnil cenné papíry v půjčku. Draslovce tím podle S&P takřka zdvojnásobil zadlužení
- Společnost Oaktree Capital Management změnila svou roli v kolínské Draslovce, čímž dle metodiky S&P vyhnala její zadlužení nad desetinásobek EBITDA.
- S&P přesto zmírnila obavy z kondice české chemičky.
- Důvodem je významná restrukturalizace dluhu.
Kolínská skupina Draslovka, jedna z největších českých chemických společností, přišla o kapitálového investora, když v ní globální investiční společnost Oaktree Capital Management přeměnila formu své investice na úvěr. Chemičce tím zároveň významně zvýšila dluh, jak vyplývá z nejnovější zprávy ratingové agentury S&P Global.
Draslovka o změně bilanční struktury sama neinformovala, zjištění e15 ale potvrdila. „Oaktree držela ve společnosti Draslovka takzvané prioritní kapitálové certifikáty (Preferred Equity Certificates), které byly v rámci únorové restrukturalizace kapitálu konvertovány do nového dluhového instrumentu. Oba nástroje si jsou ale ve výsledku velmi podobné,“ sdělil mluvčí společnosti Vít Kurfürst. Oaktree do Draslovky v roce 2022 nalila 150 milionů dolarů, v přepočtu 3,1 miliardy korun.
