Křetínský nechce přijít o West Ham. Pomoci mu má další český miliardář
- Daniel Křetínský se snaží zablokovat prodej čtvrtinového podílu ve West Hamu konkurenčnímu konsorciu vedenému Amandou Staveleyovou.
- Kvůli tomu prodal část svých akcií českému podnikateli Jakubu Havrlantovi a snížil svůj podíl pod 25 procent.
- Pokud uspěje, může získat kontrolu nad klubem, aniž by musel aktivovat nákladnou akcionářskou dohodu.
Souboj o kontrolu nad anglickým fotbalovým klubem West Ham United dostává nový rozměr. Český miliardář Daniel Křetínský podnikl několik kroků, které mají zabránit tomu, aby se do klubu dostalo konkurenční investorské konsorcium vedené britskou podnikatelkou Amandou Staveleyovou. Zároveň si tím otevírá cestu k tomu, aby sám získal významný balík akcií a výrazně posílil svůj vliv v londýnském celku.
Podle deníku The Times of London se Křetínský snaží využít ustanovení akcionářské dohody, která dává stávajícím vlastníkům přednostní právo odkoupit prodávané akcie. Rodina zesnulého spolumajitele Davida Golda se sice dohodla na prodeji svého 25,1procentního podílu za 150 milionů liber konsorciu Amandy Staveleyové, obchod ale zatím nemůže být uzavřen. Ostatní akcionáři mají možnost nabídku dorovnat a převzít podíl sami.
Český investor mění rozložení sil
Právě proto Křetínský upravil svou vlastnickou strukturu. Část akcií prodal českému podnikateli Jakubu Havrlantovi, zakladateli investiční skupiny Rockaway Capital, čímž svůj podíl snížil z přibližně 27 procent pod hranici 25 procent. Na první pohled jde o překvapivý krok, ve skutečnosti ale představuje důležitou součást celé strategie.
Kdyby totiž po případném odkupu Goldových akcií překročil hranici 50 procent, aktivovala by se ustanovení akcionářské dohody z roku 2021. Ta by ho zavázala odkoupit také téměř 39procentní podíl dalšího hlavního akcionáře Davida Sullivana za předem stanovenou cenu, která je podle britských médií výrazně vyšší než tržní hodnota. Udržením svého podílu pod 25 procenty se Křetínský této povinnosti může vyhnout a zároveň usilovat o získání celého nabízeného balíku.
Dvoukolový proces rozhodne o novém vlastníkovi
Novým akcionářem se díky transakci stal Jakub Havrlant, který svůj vstup do West Hamu označil za dlouhodobou investici. Uvedl, že klub podle něj disponuje silnou značkou, mimořádně loajální fanouškovskou základnou i potenciálem dalšího růstu. Nevyloučil ani možnost, že svůj podíl v budoucnu ještě navýší.
O tom, kdo nakonec Goldovy akcie získá, rozhodne dvoufázový proces. V první etapě mají stávající akcionáři 30 dní na uplatnění předkupního práva podle velikosti svých podílů. Pokud část akcií zůstane neprodaná, bude následovat druhé kolo, v němž si je budou moci rozdělit ti investoři, kteří se zapojili už do první fáze. Podle britského listu chce Křetínský získat celý prodávaný balík, přičemž by mohl potřebovat podporu třetího největšího akcionáře Alberta Trippa Smithe, jenž drží osm procent klubu.
Pokud se českému miliardáři jeho plán podaří, nejenže výrazně posílí svou pozici ve West Hamu, ale zároveň definitivně uzavře cestu do klubu konkurenční skupině kolem Amandy Staveleyové, která ještě před několika dny vypadala jako budoucí nový spoluvlastník londýnského týmu.