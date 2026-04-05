OPEC+ na květen zvýšil kvóty na těžbu, dodávky ale drží v šachu válka v Íránu
- Skupina OPEC+ ohlásila masivní navýšení těžby, jehož efekt je však diskutabilní.
- Válka odřízla nejvýznamnější ropné mocnosti od světa.
- Kam může zamířit cena ropy?
Osm členů skupiny OPEC+, která zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem, se dohodlo na zvýšení kvót na těžbu ropy od května o 206 tisíc barelů denně. Skupina to uvedla ve svém dnešním prohlášení. Zvýšení však zřejmě zůstane převážně jen na papíře, protože důležití členové skupiny nejsou schopni těžbu navýšit kvůli válce USA a Izraele proti Íránu, upozornila agentura Reuters.
Válka od konce února fakticky uzavřela Hormuzský průliv, který je nejdůležitější trasou pro přepravu ropy na světě. Omezila tak vývoz řady členů OPEC+, jako Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kuvajtu a Iráku. To jsou také jediné země ze skupiny, které byly schopné před začátkem konfliktu těžbu ještě zvýšit. Rusko má problémy s navýšením produkce kvůli západním sankcím a škodám na infrastruktuře způsobené válkou s Ukrajinou.
V oblasti Perského zálivu způsobily útoky raketami a drony, související s íránskou válkou, vážné škody na infrastruktuře. Podle několika činitelů z regionu bude trvat měsíce, než se provoz vrátí do normálu a podaří se dosáhnout cílové produkce, i kdyby válka okamžitě skončila a Hormuzský průliv se znovu otevřel. Írán v sobotu oznámil, že lodě Iráku mohou bez omezení proplouvat Hormuzským průlivem a data o lodní dopravě dnes ukázala, že průlivem proplouvá tanker s iráckou ropou. Stále však není jasné, zda další plavidla podstoupí s tím spojené riziko, uvedl zdroj obeznámený se situací.
Nové zvýšení kvót je stejné jako to, o kterém OPEC+ rozhodl pro duben na svém zasedání 1. března, těsně před tím, než válka začala narušovat dodávky ropy. Konflikt na Blízkém východě, který začal 28. února, přinesl největší zaznamenané přerušení dodávek ropy na trhy, podle odhadů způsobil výpadek 12 až 15 milionů barelů denně, což je až 15 procent globální nabídky. Cena ropy vystoupila na čtyřleté maximum blízko 120 dolarů za barel a podle banky JPMorgan by mohla překročit rekordních 150 dolarů za barel, pokud by dodávky Hormuzským průlivem zůstaly narušené až do poloviny května.
Zvýšení kvót sice nebude mít okamžitý dopad na nabídku, ale podle zdrojů OPEC+ signalizuje připravenost zvýšit těžbu, jakmile se průliv znovu otevře. Konzultační firma Energy Aspects označila zvýšení za "akademické", dokud bude trvat přerušení dodávek průlivem.
OPEC+ je skupina 22 zemí, včetně Íránu. V roce 2025 začala skupina rušit dříve dohodnuté škrty produkce, aby získala zpět podíl na trhu. V poslední době se na měsíčních rozhodnutích o produkci podílí pouze osm zemí, které se sešly i dnes, tedy Saúdská Arábie, Rusko, Irák, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Kazachstán, Alžírsko a Omán. Těchto osm zemí zvýšilo od dubna 2025 do prosince 2025 těžební kvóty o přibližně 2,9 milionu barelů denně, než zvýšení v období od ledna do března pozastavily. Další jednání skupiny je naplánováno na 3. května.