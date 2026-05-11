Ostravští vodíkáři po letech nerůstu přestali platit. Investory dál lákají na historickou příležitost
- Ztrátový emitent dluhopisů dál sní o tom, že bude dalším českým dolarovým jednorožcem.
- Nyní ale musí řešit problémy s cash flow, kvůli nimž odložil výplatu úroků z dluhopisů.
- Propagátor takzvaného molekulárního vodíku od drobných investorů nabral stovky milionů korun.
Dluhopisový trh obchází strašák dalšího pádu. Ostravská společnost H2 Global Group, která se snaží globálně prosadit ve zdravotnictví pomocí takzvaného molekulárního vodíku, přestala splácet úroky z dluhopisů. Firma přesto láká nové investory na historickou příležitost, jak zbohatnout na jejím budoucím růstu. Podle ní jí stačí maximálně osm týdnů na to, aby sehnala strategického investora, který umožní vyplatit současné dluhopisové investory.
Ztrátová firma, jejíž ambice i počínání na kapitálovém trhu redakce e15 pečlivě sleduje od roku 2024, vybrala od investorů stovky milionů korun. Zároveň si část investorů pořídila i vlastnický podíl s vidinou, že firma rychle poroste. Plány na rychlý růst a dosažení zisku se však každoročně odkládají. Loni firma dokonce zaznamenala pokles tržeb na 25 milionů korun, což je ještě méně než v roce 2022 a o řád méně, než dříve prognózovala.
