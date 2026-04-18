Nová vlna zdražování potravin je šancí pro lokální farmáře, říká manažer Rohlíku
- Válka na Ukrajině je podle obchodního ředitele internetového supermarketu Rohlík příležitost, jak podpořit české lokální farmáře.
- V sezoně už nyní tvoří farmářská ovoce a zelenina sedmdesát procent z nabídky.
- Podle Rohlíku se tak tuzemští farmáři mohou stát konkurenceshopnějšími.
V souvislosti s geopolitikou hrozí v Česku další vlna inflace. Podle některých ekonomických predikcí může být stejně dramatická jako ta, kterou jsme si prošli v nedávné minulosti v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Podle obchodního ředitele Rohlíku Olina Nováka je to však ideální příležitost ještě více podpořit lokální farmáře a zaměřit se na efektivitu.
V minulosti si už firma tuto strategii vyzkoušela. Zásadní je pro Rohlík prý takzvaný sourcing „kolem komína“, kdy se zaměřuje na české farmáře a producenty v okolí jeho skladů. Právě produkty od farmářů tvoří v sezoně až 70 procent všeho prodaného ovoce a zeleniny na Rohlíku.
„Když se domluvíme s farmáři, kteří mají pole kolem našich skladů, náklady na logistiku jsou minimální. Odpadají také výlohy na to, že se ovoce či zelenina vozí přes celou Evropu. Tohle dává obrovskou příležitost českým producentům, aby byli ještě víc konkurenceschopní a díky tomu se na trhu prosadili,“ popisuje strategii Rohlíku Novák v rozhovoru.
Dalším příkladem boje proti inflaci jsou podle něj i privátní značky. „Ty jsou pro běžné zákazníky stejně levné jako u diskontérů a pro naše věrné zákazníky dokonce o deset procent levnější. Ukazujeme, jak s cenotvorbou pracujeme i v době, která není úplně příznivá,“ vysvětluje dále Novák, který mluví otevřeně také o reklamacích.
Když vadí i jedna špatná borůvka
Češi jsou dle jeho slov nejzhýčkanější zákazníci ze všech trhů a ozývají se mnohem víc než třeba Němci. Vadí jim i jedna špatná borůvka a vracejí celé balení. Když Rohlík zaváděl automatické reklamace, kdy zákazník jednoduše klikne na nevyhovující zboží a okamžitě dostane kredity zpět, mnozí si podle něj klepali na čelo a věštili Rohlíku bankrot.
„Devadesát devět procent zákazníků tu důvěru nezneužije. Naopak si jí hrozně váží. Máme spočítané, že je lepší obsloužit drtivou většinu královsky než kvůli jednomu procentu spekulantů šikanovat zbytek trhu,“ vysvětluje Novák.
Čeští zákazníci jsou prý také zvyklí na rychlý a přesný dovoz potravin. Je to obří rozdíl oproti Německu, kde lidé nevěřili, že je vůbec možné doručit nákup v patnáctiminutovém okně.
Kam Rohlík směřuje dál? Jak budou vypadat online nákupy budoucnosti? A jaké jsou největší rozdíly v zákaznickém chování v Česku a v Německu? Podívejte se na celý rozhovor FLOW, kde tato témata podrobně probrala Veronika Jonášová.