Pekárenský gigant Agrofertu hlásí horší výsledky. Firma musí změnit strategii
- Penamu loni druhým rokem po sobě klesly tržby i zisk.
- Firma reaguje na slabší zájem o běžné pečivo rozšiřováním nabídky kváskových a řemeslných výrobků.
- Pekárenský trh se mění kvůli proměně obchodních řetězců a úbytku menších prodejen.
Pekárenské společnosti Penam, která je součástí holdingu Agrofert, loni druhým rokem po sobě klesly tržby. Činily 6,19 miliardy korun, což je nejméně za poslední čtyři roky. Meziročně klesly o 86 milionů Kč. Zisk klesl z předloňských rekordních 555 milionů korun na 499 milionů Kč. Vyplývá to z výroční zprávy ve Sbírce listin.
Podniku loni rostly náklady na zaměstnance, přestože jejich počet klesl o 23 na 1510, zaplatil jim o 40 milionů korun více. Firma čelila poklesu poptávky po rohlících a konzumním chlebu a zároveň meziročnímu zdražení surovin. Na pokles poptávky po základním pečivu společnost reagovala uvedením nové řady chlebů a rozšířením nabídky o výrobky řemeslné povahy a kváskové pečivo. Pro letošek usiluje o to, aby prodeje zůstaly alespoň na loňské úrovni. Očekává ale růst prodeje mouk průmyslovým pekárnám.
Menší obchody mizí, trh ovládají řetězce
Výroční zpráva Penamu uvádí, že se mění podoba trhu, protože mezinárodní řetězce otevírají menší prodejny, což vede k ukončování činnosti nezávislých a menších prodejen především v menších městech a na vesnicích. Většinu tržeb má přitom Penam z dodávek pečiva do obchodních řetězců.
Loni podnik také čerpal 2,2 milionu korun dotací z Národního plánu obnovy na instalaci fotovoltaických panelů. Společnost Penam vznikla v roce 1992. Agrofertu patří od roku 2004.
Penam se v minulosti dostal do centra pozornosti také kvůli dotační kauze týkající se modernizace pekárny v Zelené louce u Herinku u Prahy. Firma získala evropskou dotaci ve výši zhruba 100 milionů korun na výrobu toastového chleba, podle Evropské komise však projekt nesplňoval podmínku inovativnosti, která byla pro přidělení podpory klíčová. Česká republika následně musela dotaci z evropských peněz vyjmout a prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Kauza byla často zmiňována také v souvislosti s holdingem Agrofert a debatou o čerpání veřejných podpor firmami spojenými s premiérem Andrejem Babišem.