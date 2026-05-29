Rohlík podepsal smlouvu s EIB, 750 milionů korun má podpořit další růst skupiny
- Rohlík získá od Evropské investiční banky 750 milionů korun.
- Skupina zároveň oznámila první kladnou EBITDA za poslední kvartál.
- V Česku dál roste, obsluhuje 700 tisíc zákazníků a expanduje i v Evropě.
Tři čtvrtě miliardy korun získá od Evropské investiční banky skupina Rohlík. Provozovatel e-shopu Rohlík.cz podepsal s bankou smlouvu. Skupina to oznámila v tiskové zprávě. Do čeho hodlá peníze investovat, Rohlík neupřesnil. Skupina také sdělila, že v posledním čtvrtletí minulého fiskálního roku dosáhla kladného hrubého provozního zisku (EBITDA), konkrétně 121,5 milionu korun.
Podpis smlouvy s Evropskou investiční bankou je podle Rohlíku potvrzením důvěry evropských institucí v obchodní model skupiny. „Dnes se síla tohoto modelu ukazuje naplno – v růstu, ziskovosti, přínosu pro stát i v tom, že české know-how exportujeme do dalších evropských zemí,“ uvedl zakladatel a ředitel Rohlik Group Tomáš Čupr.
Mezi lety 2020 a 2025 odvedl Rohlík podle tiskové zprávy skupiny do českých veřejných rozpočtů přes deset miliard korun. Obrat skupiny ve stejné době vzrostl v Česku z 6,9 miliardy na 21,7 miliardy korun.
V Česku nyní Rohlík obsluhuje přes 700 000 aktivních zákazníků a v roce 2025 doručil přes 13 milionů objednávek. Dlouhodobě spolupracuje se stovkami českých zemědělců, výrobců a potravinářů. Působí celkem v pěti evropských zemích pod značkami Rohlik.cz, Kifli.hu, Gurkerl.at, Knuspr.de a Sezamo.ro. Skupina v roce 2025 zvýšila obrat meziročně o 35 procent na více než 1,45 miliardy eur (v přepočtu asi 35,2 miliardy korun).