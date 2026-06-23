Praha jako na dlani ve čtyřech bytech inspirovaných přírodními živly
- Na pískovcovém svahu pod Strahovem vzniká projekt Sky Dream Hřebenky developerské společnosti General Property XII.
- Každý byt je jiný, jeden má slunnou terasu, další nabídne vlastní zahradu.
- Architekt projektu Pavel Fanta vysvětluje, jak pracoval se začleněním do okolní krajiny a proč si dal záležet na výšce stropů.
Pozemek pod Strahovem vystřídal řadu majitelů, ale až společnost General Property XII, patřící do holdingu General Public Development, našla způsob, jak v pískovcovém svahu něco opravdu postavit. Autor projektu Sky Dream Hřebenky, architekt Pavel Fanta, se coby pražský rodák hlásí k baroku: „Nejsou to statické kvádry zabudované do svahu, je tam lehkost a volnost. Práce s hmotou je pro baroko typická. Vrátili jsme se k tradici, ale s moderními prvky.“ Projekt obsahuje čtyři mezonetové byty, které jsou každý jiný, stejně jako přírodní živly, jež Fantu inspirovaly.
Zatímco jeden z bytů má slunnou terasou, další nabídne klid a soukromí vlastní zenové zahrady. „Bylo to o hledání způsobu, jak projekt přirozeně začlenit do okolní krajiny i zástavby, a také jak najít potřebnou míru velkorysosti,“ říká Fanta. Právě hledání prostoru je podle něj pro dnešní vyšší segment bydlení charakteristické. „Roky se ‚šetřilo‘ na vnitřní výšce, ale stejně jsme všichni obdivovali byty na Vinohradech nebo prvorepublikové vily s vysokými stropy. Teď se k nim u luxusnějších projektů zase vracíme,“ vysvětluje.
Aero
Penthouse pro ty, kteří se nechtějí držet při zemi. Vyznačuje se přemírou denního světla, otevřenými prostory, panoramatickými výhledy na Prahu a velkou terasou. Světlý interiér, jehož dominantou je kromě velkoformátových oken zatím jen masivní dřevěná podlaha, nechává prostor pro fantazii. „Máme jasnou představu, jak s bytem dál pracovat, aby se podtrhla jeho vzdušnost. Rádi se o ni podělíme, výsledný design ale bude v režii nových majitelů,“ říká Pavel Fanta.
Aqua
Byt inspirovaný vodním živlem nabízí výhledy i soukromí. Mezonet je laděný do chladnějších tónů a jeho panoramatické prosklení míří k městu i do okolní zeleně. Kromě Vltavy lze pozorovat zelené svahy Dívčích Hradů a nechybí ani terasa, která rozšiřuje možnosti bydlení. „My Češi se teprve učíme bydlet venku. Máme spousty krásných teras, které zejí prázdnotou. Ty ve Sky Dreamu jsme navrhli tak, aby je podobný osud nepotkal,“ vysvětluje architekt.
Ignis
Mezonet inspirovaný ohněm i okolní přírodou. Tóny pískovce charakterizují zdejší podloží, odstíny zapadajícího slunce zase evokují večerní pohled přes prosklené stěny bytu. „Když vejdete dovnitř, jako první vás upoutá výhled z okna. Máme to v genech, vždy se nejdřív díváme za světlem. S tím jsme v bytě pracovali,“ popisuje Fanta. Zemité barvy jsou patrné nejen uvnitř, ale i na soukromé zahradě, kde je využita i korodovaná ocel.
Terra
Mezonet, který nabízí spojení se zemí, přírodou i s městem. Výhled do zeleně a na stromy, za nimiž se otevírá panorama Prahy, to jen podtrhuje. „Terra nabízí zenovou zahradu přístupnou přes masivní dubovou terasu, která nabídne klidné útočiště a schová vás před celým světem,“ komentuje stavbu architekt.