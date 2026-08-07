Itálie vyklízí pláže. První plážové kluby mizí, turisté změnu pocítí brzy
- Itálie začíná na některých místech rušit či bourat soukromé plážové areály.
- Na jejich místě mají vznikat volně přístupné úseky, kde turisté nemusí platit za pobyt u moře.
- Změny urychluje také tlak Evropské unie na nový systém přidělování plážových koncesí.
Itálie začíná měnit podobu svého pobřeží. Uprostřed hlavní turistické sezony úřady na některých místech zavírají nebo dokonce nechávají bourat soukromé plážové areály. Část prostoru se má následně vrátit veřejnosti a fungovat jako volně přístupná pláž. Ke změnám přispívají problémy některých provozovatelů, ale také dlouhodobý tlak Evropské unie na systém udělování plážových koncesí.
Soukromé plážové kluby jsou přitom neodmyslitelnou součástí dovolené v Itálii. Takzvaná stabilimenti balneari zabírají na mnoha místech významnou část pobřeží a turisté v nich platí za lehátka, slunečníky a další služby. Vedle nich existují veřejné pláže označované jako spiaggia libera, kde se za samotný vstup neplatí. Právě jejich podíl by se mohl v příštích letech na některých místech zvýšit.
Jedním z nejvýraznějších příkladů současných změn je Ostia, přímořská část Říma a oblíbený cíl obyvatel italské metropole i zahraničních návštěvníků. Tamní úřady v srpnu začaly demolovat známý plážový areál Shilling.
Důvodem podle úřadů nejsou pouze snahy o zpřístupnění pobřeží. Areál byl zabaven kvůli stavebním přestupkům a dalším obviněním spojeným s jeho provozovatelem. Po odstranění staveb by však prostor neměl připadnout dalšímu soukromému klubu. Místo něj má vzniknout veřejně přístupný úsek pláže.
Podobný osud potkal také další plážový klub v Ostii. Podnik Village přišel o koncesi poté, co se během vyšetřování objevilo podezření na vazby na mafii. Provoz areálu následně převzalo družstvo. Právě organizovaný zločin a jeho vliv na lukrativní podnikání u moře je přitom v některých částech Itálie dlouhodobým problémem.
Do sporu o italské pobřeží vstupuje Evropská unie
Proměna některých pláží ale není pouze výsledkem rozhodování místních úřadů. Nad italským systémem plážových koncesí se už řadu let vede spor také na evropské úrovni.
Evropská unie požaduje, aby byly koncese na využívání státního pobřeží pravidelně soutěženy a aby k nim měli přístup různí zájemci. Požadavky vycházejí ze směrnice z roku 2006, jejíž uplatňování v Itálii dlouhodobě vyvolává politické i právní spory.
Italský systém je specifický tím, že řada provozovatelů spravuje stejné části pobřeží dlouhé roky a jejich podnikání se v některých případech předává z generace na generaci. Snaha otevřít koncese konkurenci proto naráží na odpor části provozovatelů, kteří se obávají, že o lukrativní plážové podniky přijdou.
Od roku 2027 by se však měl způsob přidělování koncesí začít postupně měnit. To může ovlivnit nejen provozovatele jednotlivých areálů, ale také podobu italských letovisek a ceny, které návštěvníci za pobyt u moře platí.
Více místa u moře bez placení
Podstatnou roli hraje také samotný právní status italského pobřeží. To v zásadě patří státu a přístup k moři by proto měl zůstat zachovaný i pro lidi, kteří nechtějí využívat placené služby soukromých klubů.
Právě poměr mezi placenými a veřejnými částmi pláží je však v některých turisticky vytížených regionech dlouhodobě předmětem kritiky. Debata o rozšiřování bezplatně přístupných úseků se vede například v Ligurii nebo Apulii. Cílem má být nejen vytvoření dalších veřejných pláží, ale také jednodušší přístup k samotnému moři.