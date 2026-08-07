Firmy couvají od Prague Pride. Podporu duhovému festivalu škrtl Microsoft i Deloitte
- Firemní podpora Prague Pride letos klesla přibližně o milion korun, někteří dlouholetí partneři včetně Microsoftu spolupráci ukončili.
- Festival poprvé po letech nezískal záštitu žádného člena vlády, náklady na jeho pořádání přitom dál rostou.
- Organizátoři proto zavedli doporučené vstupné a větší část financování chtějí získat přímo od návštěvníků.
V Praze v těchto dnech vrcholí 16. ročník queer festivalu Prague Pride s mottem „Časy se mění“. Pořadatelé tím nereagují jen na proměnu politické atmosféry, ale také na ekonomickou realitu. Ochota firem akci sponzorovat klesá. Festival poprvé po letech nezískal oficiální záštitu žádného z členů vlády, minulý rok stáhla podporu americká ambasáda a firmy škrtají rozpočty na diverzitu. Výpadek sponzorských peněz tak musí největší lidskoprávní událost v Česku, která vyvrcholí sobotním průvodem na Štvanici, hledat jinde – u samotných návštěvníků.
Firemní partnerství tvoří necelých 40 procent rozpočtu LGBT+ festivalu Prague Pride. V poslední době ale organizátoři pociťují odstup od sponzoringu. Letos je firemní podpora zhruba o desetinu až pětinu nižší oproti posledním dvěma ročníkům, což v absolutních číslech představuje propad zhruba o milion korun.
Zatímco ještě před pár lety si firmy v srpnu hromadně měnily loga na sociálních sítích do duhových barev, letos je přístup korporací výrazně zdrženlivější. Podle organizátorů se v Česku projevuje globální trend ústupu od takzvaného pinkwashingu, tedy povrchního marketingu cílícího na komunitu LGBT+.
„Vnímáme to jako součást širšího globálního trendu, kdy firmy, které dřív hlučně měnily loga na duhová, dnes raději mlčí nebo od podpory rovnou couvají. Je to pro nás docela průhledné zrcadlo – ukazuje, kdo bral partnerství s queer projekty jako skutečný závazek a kdo měl jen marketingovou strategii, výhodnou, dokud bylo pohodlné ji mít,“ komentuje Nikola Páleníčková, zástupkyně festivalu pro PR a média. Zásadní roli podle ní hraje i celková ekonomická nejistota, kdy firmy při plánování rozpočtů jako první škrtají prostředky na diverzitu a společenskou odpovědnost.
Vodafone zůstává
I přesto má akce své stabilní sponzory. Zůstává generální partner Vodafone, který s festivalem spolupracuje už od roku 2018, i hlavní partneři jako Škoda Auto, Durex či hotelová síť Mamashelter. Nově se mezi více než sto sponzorů letos zařadila například značka Niceboy, kterou letos koupila ostravská skupina Anacot Capital průmyslníka a bývalého ministra Pavla Drobila (ODS). Konkrétní jména firem, které partnerství naopak ukončily, organizátoři komentovat nechtějí.
Jedním z hlavních partnerů, který se rozhodl po třech letech přestat podporovat Prague Pride, je Bar B52. Učinil tak poté, co byl skryt komentář jejich společníka pod příspěvkem na instagramovém profilu Prague Pride, což bar označil za formu cenzury. „S názory, které Prague Pride v poslední době prezentuje, se neztotožňujeme, nepodporujeme je a rozhodli jsme se, že nadále tuto organizaci ani její aktivity podporovat nebudeme,“ uvedl tým B52 na svém facebookovém profilu.
Sponzorství stáhla i společnost Microsoft. „Rozhodnutí souvisí s prioritizací a nastavením našich interních programů a aktivit v oblasti inkluze a zaměstnaneckých komunit,“ uvedla jako důvod Karolína Kříženecká, tisková mluvčí společnosti.
Z důvodu „optimalizace sponzoringového plánu“ stáhl své partnerství i Deloitte. „V letošním roce se oficiálně nezapojíme. Velmi si vážíme úsilí, které do organizace festivalu vkládají organizátoři, a proto jsme interně informovali naše zaměstnance o možnosti pomoci s festivalem v roli dobrovolníků. Každý se tedy může zapojit po vlastní ose,“ okomentovala ředitelka marketingu a komunikace Kateřina Šušáková.
Vláda si drží odstup
V minulých letech bylo běžné, že festival zaštiťovalo hned několik ministrů. Letos však Prague Pride oficiální podporu od žádného člena vlády nezískal. Akce tak probíhá pouze pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé (ANO) a pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS).
Vztah se státem je letos paradoxní. Festival sice nedostal záštitu od ministerstva kultury, nicméně od stejného resortu obdržel historicky poprvé grant na hudební program. Organizátoři tuto situaci s nadsázkou hodnotí jako „oko za oko“.
Pokles celkové institucionální podpory však vnímají v širším kontextu jako důsledek škrtů v dotacích pro neziskové organizace a obecně napjatější atmosféry ve společnosti. Vedle českých politiků se od festivalu minulý rok odvrátila i americká ambasáda, která zrušila svou dosavadní finanční podporu. Loni převzal funkci velvyslance Nicholas Merrick, kterého nominoval prezident Donald Trump.
Rostoucí náklady
Financování akce takového rozsahu je pro organizátory rok od roku složitější. V loňském roce vyšel festival na 11,1 milionu korun, což je ve srovnání s jinými velkými festivaly jen zlomek, ale pro lidskoprávní organizaci to představuje velkou částku. Nejvíce peněz jde na produkční a technické zajištění lokalit, personál, a především bezpečnost akce, což zůstává absolutní prioritou.
Rozpočet v posledních letech ovlivňuje inflace a stagnující zdroje. „Náklady rostou, peněz ale nepřibývá. Do letošního rozpočtu se navíc promítá i to, že loňský ročník kvůli nepříznivému počasí finančně nedopadl podle očekávání. Bojujeme s tím, že ufinancovat celou akci ve stejném rozsahu a udržet ji kompletně zdarma se stává čím dál nemožnějším úkolem,“ říká Páleníčková.
Pro udržení kvality festivalu organizátoři museli přistoupit ke změně modelu financování. Zajištění týdenního programu úplně zdarma je už za stávajících podmínek podle nich neudržitelné. Už minulý rok byl vstup do Pride Parku zpoplatněn, avšak letošní novinkou je zavedení doporučeného vstupného ve výši 200 korun na celý festival.
„Vnímáme to jako nejcitlivější způsob, jak si s publikem podělit zodpovědnost za financování festivalu v době, kdy nám ubývají firemní partneři. Financování máme záměrně vícezdrojové, protože žádný jednotlivý zdroj sám o sobě není stabilní,“ dodává tisková mluvčí Prague Pride. Právě individuální dárci z řad veřejnosti se stávají klíčovým faktorem. Díky nim se festivalu před pár lety povedlo zachránit existenci Pride Village pomocí fundraisingové kampaně.