Prima loni navýšila zisk na 531 milionů, táhl ho online i prodej práv
Televizní skupina Prima loni zvýšila čistý zisk o 19 procent na 531 milionů korun.
Růst hospodaření podpořily vyšší příjmy z on-line inzerce, předplatného Prima+ a prodeje práv.
Celková sledovanost televizních stanic skupiny zůstala stabilní na úrovni necelých 27 procent.
Televizní skupina Prima loni zvýšila čistý zisk o 19 procent na 531 milionů korun. Tržby vzrostly o 0,8 procenta na 4,48 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.
Hlavní částí příjmů byl i nadále prodej televizní reklamy, přestože výnosy meziročně klesly o čtyři procenta na 3,14 miliardy korun. Příjmy z on-line inzerce a předplatného Prima+ naopak vzrostly o 16 procent na 388 milionů korun. Z prodeje práv a dalších služeb Prima utržila 599 milionů korun, meziročně o třetinu více.
Celková sledovanost televizních kanálů Primy byla loni v průměru 26,8 procenta diváků starších 15 let, což je zhruba stejně jako v roce 2024. Hlavní kanál Primy měl podíl 10,8 procenta, zpravodajský CNN Prima News dosáhl 2,6 procenta, tedy nárůst o 0,6 procentního bodu. Nejsledovanější byly seriály Polabí, Mladá krev a Kamarádi.
Internetová platforma Prima+ měla na konci minulého roku přes 300 tisíc předplatitelů a zaznamenala více než 170 milionů hodin sledování.
V minulém roce provozovala Prima 13 celoplošných TV stanic a šest rozhlasových stanic. Vlastníkem Primy je skupina GES Group podnikatele Ivana Zacha.