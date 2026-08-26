Levná škoda dostala výbavu z luxusních limuzín. Trumfne s ní i nový peaq
- Škoda modernizovala sedan Slavia, který vyrábí v Indii především pro tamní a další růstové trhy.
- Jak upozornil web Auto.cz, jeden z nejlevnějších vozů značky nově nabídne prvek, který bývá běžný spíše u výrazně dražších aut.
- Automobilka zároveň rozšířila technologickou výbavu a přidala novou automatickou převodovku.
Masážní sedadla jsou u škodovek na českém trhu vyhrazena řidiči a spolujezdci. Ani nový vrchol nabídky značky, elektrický model Peaq, je cestujícím vzadu nenabídne. V Indii je ale situace jiná. Modernizovaný sedan Škoda Slavia dostal masážní funkci právě pro zadní sedadla a podle automobilky jde o prvenství v daném segmentu.
Výbava je neobvyklá také s ohledem na cenu modelu. Dosavadní Slavia se v Indii prodává v přepočtu přibližně za 218 až 396 tisíc korun podle motorizace a výbavy, ceny modernizovaného provedení s masáží zatím zveřejněny nebyly. Vedle masážních zadních sedadel přibyl také 360stupňový kamerový systém a infotainment s AI funkcemi využívajícími Google Cloud. Hlasové ovládání bylo navíc upraveno tak, aby lépe rozumělo angličtině s indickou výslovností.
Změny se týkají také pohonu. Tříválcový motor 1,0 TSI bude nově možné spojit s osmistupňovou automatickou převodovkou, která je podle automobilky rovněž novinkou v segmentu. Nadále zůstává k dispozici i šestistupňový manuál. Silnější motor 1,5 TSI pokračuje se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG a nově dostal zadní kotoučové brzdy. Zvenčí se modernizace projevila především novými světlomety, předním nárazníkem a úpravami zadních světel.
Vyrobeno v Indii pro Indii
Slavia patří k důležitým modelům indické nabídky Škody. Od uvedení na trh v roce 2022 automobilka prodala téměř 80 tisíc vozů, díky čemuž se podle prohlášení firmy řadí mezi nejprodávanější sedany ve své třídě. Vedle Indie se vůz vyváží také na další růstové trhy, mimo jiné do Vietnamu, zemí Blízkého východu a do Afriky. Nabídku sedanů značky v Indii doplňuje Octavia RS a v roce 2027 má na tamní trh vstoupit také Superb.
Indie je pro mladoboleslavskou automobilku jedním z klíčových trhů mimo Evropu. Škoda v zemi působí od roku 2000 a v roce 2018 převzala odpovědnost za aktivity koncernu Volkswagen na indickém trhu. Následně rozjela modelovou ofenzivu s mottem „vyrobeno v Indii pro Indii“ zaměřenou na lokální zákazníky, do níž vedle Slavie patří SUV Kushaq a Kylaq. V loňském roce automobilka v Indii vyrobila 70 600 vozů.