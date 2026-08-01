Americká jaderná firma Westinghouse tajně podává žádost o vstup na burzu
Americká společnost Westinghouse plánuje vstup na akciovou burzu.
Známý dodavatel jaderných technologií chystá primární úpis akcií.
- Firma chce využít obrovský zájem investorů o energetiku.
Americká společnost Westinghouse Electric Company podala důvěrnou žádost o vstup na akciovou burzu ve Spojených státech. Jedna z nejznámějších firem v americkém energetickém průmyslu o tom informovala v pátek na svém webu. O vstup na kapitálové trhy se v poslední době pokoušejí mnohé jaderné společnosti. Chtějí využít nadšení investorů, kteří vidí příležitost v rostoucí poptávce po elektřině v reakci na rychlou výstavbu datových center ze strany velkých technologických podniků, píše agentura Reuters.
Firmu spoluvlastní společnosti Cameco a Brookfield Renewable Partners. Je to jedna z mála zbývajících částí původního podniku založeného v roce 1886 Georgem Westinghousem, který začal komerčně využívat střídavý proud.
Společnost Westinghouse postavila v roce 1957 ve městě Shippingport v Pensylvánii první komerční tlakovodní jaderný reaktor na světě. Podle údajů samotné firmy využívá její technologii více než polovina jaderných reaktorů provozovaných po celém světě. Westinghouse dodává jaderné palivo české elektrárně Temelín.
Firma zatím neupřesnila, kolik akcií dá na trh ani jejich cenové rozpětí. Důvěrné předání dokumentů společnostem umožňuje udržet své finance v tajnosti až do doby, kdy se blíží vstup na burzu. Na primární veřejnou nabídku (IPO) se tak mohou připravit mimo dohled veřejných trhů.