Českému Coltu pomohou se zalistováním v Amsterdamu elitní západní banky. Nejspíš ještě na jaře
- Česká zbrojní skupina roztáčí miliardovou hru o přízeň globálních investorů.
- Colt CZ Group si najala západní banky a chystá útok na prestižní amsterdamskou burzu.
- Chce tak vytěžit současný zájem o obranný sektor a napodobit nedávný triumf konkurenční skupiny CSG.
Česká zbrojní skupina Colt CZ Group je o krok blíže amsterdamskému parketu. Podle serveru MergerMarket najala dvě banky, aby vedly potenciální zalistování na burze Euronext Amsterdam. O takzvaný duální listing, tedy rozšíření obchodování na další burzu, se má postarat německá banka Berenberg a americká Citi.
Termín vstupu na nizozemskou burzu stále není jasný. Podle zdroje Mergermarketu však Colt CZ tento krok plánuje na druhý kvartál, byť ne dříve než 10. dubna, kdy proběhne valná hromada. Do procesu se mohou zapojit ještě další banky, spekuluje se rovněž o středoevropské pobočce investiční společnosti Wood & Company.
Výnos z navýšení kapitálu, které firma ohlásila na začátku března, Colt plánuje použít na investice či akvizice. „Jedná se o důležitý krok pro skupinu Colt CZ. Pro navrhovaný duální listing akcií na burze Euronext Amsterdam a navýšení kapitálu nyní usilujeme o schválení valnou hromadou,“ sdělil tehdy generální ředitel skupiny Radek Musil. Cílem duálního listingu, tedy obchodování s akciemi na více trzích najednou, je podle firmy i zviditelnění mezi globální investorskou komunitou a zvýšení likvidity akcií.
Loňský růst neoslnil
S akciemi skupiny Colt CZ se od roku 2020 obchoduje na pražské burze. Jejím největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE, který ovládá miliardář René Holeček.
Česká zbrojovka Colt CZ je světovým výrobcem ručních palných zbraní, munice a také nitrocelulózy. V roce 2025 její tržby činily 23,4 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o necelých pět procent, a upravená EBITDA dosáhla výše 4,7 miliardy korun, podobně jako loni. Vykázaná EBITDA – včetně jednorázových položek – pak vzrostla o třetinu na 4,8 miliardy korun. Tržní kapitalizace se momentálně pohybuje kolem 56 miliard korun.
Oznámení plánu na duální listing přichází poté, co se v lednu na amsterdamskou burzu podařilo vstoupit další české zbrojovce, skupině CSG Michala Strnada. Rekordní IPO v hodnotě 3,8 miliardy eur, které odpovídá 15násobku EBITDA pro rok 2026, učinilo z Michala Strnada nejbohatšího Čecha a podle agentury Bloomberg také 69. nejbohatšího podnikatele na světě.
Colt CZ chce podle analytiků využít zájmu kapitálového trhu o investice do obranného sektoru, pozici bude mít ale těžší. „Úpis akcií CSG byl sice velmi úspěšný, nicméně v případě Colt CZ může být situace jiná. Ohodnocení CSG při úpisu táhl hlavně výhled na poptávku po velkorážové munici z Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že Colt CZ působí v méně atraktivním sektoru, může to ovlivnit její ohodnocení při úpisu,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna.
Firma má sídlo v Praze a zaměstnává více než 4 500 lidí ve svých výrobních závodech v České republice, Spojených státech, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku.