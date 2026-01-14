Aktualizováno: Strnad se po vstupu CSG na burzu v Amsterdamu stal nejbohatším Čechem
- Czechoslovak Group udělala IPO na burze Euronext Amsterdam, nabízí zhruba 15 procent akcií a chce získat kapitál na další expanzi.
- Primární část emise má přinést 750 milionů eur, skupina již eviduje nabídky na nákup za 900 milionů eur od Artisan Partners, BlackRock a Al-Rayyan Holding.
- Podle Bloombergu se jedná o valuaci 25 až 30 miliard eur, což by z IPO udělalo největší burzovní debut české firmy a jednu z největších emisí v Evropě letos.
Česká zbrojařská a průmyslová skupina Czechoslovak Group (CSG) uskutečnila prvotní veřejnou nabídky akcií (IPO) na burze Euronext Amsterdam.
„CSG úspěšně rostla skrze organickou expanzi a strategické akvizice a stala se jednou z globálních vedoucích obranných skupin. Věřím, že IPO by dále firmu podpořilo v mezinároční investorské komunitě a přineslo více diverzifikované zdroje pro dlouhodobé plány dalšího růstu,“ napsal v polovině ledna na LinkedINu Michal Strnad.
CSG vybrala silný syndikát upisovatelů zahrnující mezinárodní banky jako BNP Paribas, Jefferies, J.P. Morgan či UniCredit.
Odhady oceňování a výnosů
Podle zdrojů citovaných agenturou Bloomberg byla CSG v jednání s investory o oceňování firmy mezi 25–30 miliardami eur a IPO by mohla přinést 3 až 4 miliardy eur celkového kapitálu včetně sekundární nabídky. Majitel skupiny Michal Strnad usiloval podle Bloomberg o valuaci blížší horní hranici tohoto rozpětí.
CSG se zařadila mezi největší evropské IPO letošního roku a zároveň znamenala dosud největší burzovní debut české firmy v historii. Z Michala Strnada rovněž učinila bezpečně nejbohatšího Čecha. Podle odborníků z finančních center Amsterdam přitahuje CSG právě kvůli přístupu k velkým institucionálním investorům a širší likviditě trhu.
Nový nejbohatší Čech
Loni byl Michal Strnad na čtvrtém místě se jměním 239 miliard korun, zatímco první příčku obsadila Renata Kellnerová s rodinou a majetkem ve výši 393 miliard korun. Při odhadované hodnotě CSG na až 30 miliard eur (tedy v přepočtu přibližně 727 miliard korun), ji Strnad, který ve firmě drží 100 procent, přeskočil.
CSG je především výrobcem pro obranný a bezpečnostní průmysl, zaměřuje se také na automotive, letectví a železniční průmysl. Portfolio skupiny zahrnuje těžká terénní vozidla, radary, systémy řízení leteckého provozu a munici všech ráží. Právě v této oblasti je jedním z předních evropských výrobců, expandovala ještě před invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022.
Skupina je druhým největším výrobcem střední a velkorážové munice v Evropě a zároveň největším světovým výrobcem malorážové munice podle tržeb, s tržním podílem 35 %, respektive 13 %. Do budoucna očekává poptávku v doplňování munice v Evropě, podle skupiny jsou aktuálně stavy například dělostřelecké munice ráže 155 mm na přibližně desetině standardu NATO.
Ke konci loňského září firma evidovala potvrzené zakázky za 14 miliard eur, přičemž celkový objem, včetně rozjednaných kontraktů, oceňuje na 32 miliard eur. Dlouhodobě pak CSG cílí na výplatu dividend ve výši 30-40 procent čistého zisku. Ke konci září 2025 firma vykázala tržby 4,5 miliardy eur a provozní marži EBITDA 26,4 procent.