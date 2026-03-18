Česko chce pomoci Slovensku s ropou. Investice do přepravy vyjdou na miliardu
- Česko plánuje investice do ropovodu, které mohou zajistit dodávky na Slovensko.
- Praha chce vést misi k prověření stavu ropovodu Družba po poškození na Ukrajině.
- Jedná se i o ropovodu Adria, kde se Česko nabízí jako mediátor v regionu.
Česko je připraveno zahájit investice, které zajistí dodávky ropy na Slovensko. Prvotní částka by se pohybovala do miliardy korun. V horizontu dvou až tří let by se dalo převézt dva až tři miliony tun ropy. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) to uvedl po jednání se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou. Za přítomnosti zástupců firem, jako jsou Čepro či Transpetrol, řešili podmínky, časový plán a následující kroky.
Podle Havlíčka je Česko také připraveno udělat konkrétní kroky a složit tým, který by byl schopný zjistit faktický stav ropovodu Družba. To, že je Česká republika připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu poškozeného na Ukrajině, uvedl Havlíček v Bruselu již v úterý. Reakce evropských partnerů na český návrh byly podle něj pozitivní.
Ropovodem neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy jej podle Kyjeva poškodil ruský útok. Ukrajina v úterý přijala od Evropské unie nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že oprava ropovodu se chýlí ke konci. Kompresní stanice začne podle něj fungovat za měsíc až měsíc a půl.
Současně spolu Saková s Havlíčkem řešili také situaci týkající se ropovodu Adria mezi Maďarskem a Chorvatskem. I tam je podle Havlíčka složité vyjednávání, Česká republika by se v něm ale podle ministra mohla stát mediátorem.
Připravované procesy by podle Havlíčka mohly posílit energetickou bezpečnost ve střední Evropě. Mohlo by se jednat o klíčový krok pro Slovensko a Českou republiku. Prospěch by z toho pak mohlo mít i Maďarsko.