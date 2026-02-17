Havlíček nabídnul Slovensku zásobování ropou. Použil by Družbu
- Česko nabízí Slovensku nouzové dodávky ropy přes ropovod Družba. Bez technických úprav by bylo ale možné pomáhat jen menším objemem.
- Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska jsou přerušené po útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
- Slovnaft žádá o uvolnění státních rezerv, Slovensko má zásoby zhruba na 90 dní.
Česko nabízí Slovensku možnost dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který o tom v úterý jednal v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem Ficem.
Stávající řešení by podle Havlíčka umožnilo dodávat na Slovensko jen menší množství suroviny, pro větší objem dodávek by bylo potřeba technických úprav. Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska uvedeným ropovodem přes Ukrajinu jsou přerušené po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
„Technická příprava může trvat několik měsíců. Na druhou stranu jsme připraveni nějaké krizové množství dávat i v současném stavu. Zjišťujeme, kolik bychom byli schopni dodávat stávajícím technickým zařízením,“ uvedl Havlíček. Dodal, že Česko je připraveno příslušnou technickou přípravu a potřebné kroky zahájit okamžitě.
V minulosti surovina ropovodem Družba proudila ve směru ze Slovenska do Česka, které na ruské ropě už není závislé. Umožnily to investice do rozšíření západní tranzitní trasy. Ropa do Česka tak proudí přes italský ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL.
Ruskou ropu zpracovává na Slovensku bratislavská rafinerie Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL. Slovnaft podle slovenské správy státních hmotných rezerv už požádal o poskytnutí ropy ze státních zásob.
K uvolnění ropných rezerv státu je potřebný souhlas slovenské vlády. Ministerstvo hospodářství uvedlo, že země má zásoby ropy a ropných produktů na zhruba 90 dnů a že je připraveno pro případ potřeby uvolnění těchto rezerv podpořit.
Bratislava a Budapešť dříve požádaly Chorvatsko, aby umožnilo přepravu ruské ropy přes ropovod Adria do Maďarska a na Slovensko.