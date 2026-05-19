Další miliardáři stěhují majetek do fondu. Po Otavovi si přidávají vládci sanitární techniky z Alca Group

68-75 František Fabičovic Zdroj: Tereza Kovandová

Ondřej Souček
Radka Prokopová a František Fabičovic, manželé a akcionáři společnosti Alca Group, založili rodinný nadační fond Felicita Fund, do kterého vložili sto procent akcií své holdingové společnosti Alca Group. Skupina, která od roku 1998 působí v oblasti sanitárních zařízení a dnes je jejich největším výrobcem ve střední a východní Evropě, potvrzuje trend rostoucího zájmu majitelů firem o fondy. Informaci e15 potvrdila sama Prokopová.

Zakladatelé sanitární skupiny chtějí tímto krokem vytvořit stabilní právní strukturu sloužící k zachování a dalšímu rozvoji rodinného majetku. Cílem je i uchování majetku v nedělitelné podobě a zajištění kontinuity pro budoucí generace.

„Rodinný nadační fond zhmotňuje naši vizi dlouhodobé stability, kontinuity a odpovědné správy majetku. Zároveň zajišťuje, že hodnota, kterou jsme společně vybudovali, bude pečlivě spravována k prospěchu naší rodiny i v budoucnu. Současně toto řešení bude poskytovat rovněž stabilitu a předvídatelnost pro naše obchodní partnery,“ uvedla pro e15 Radka Prokopová, zakladatelka Felicita Fund.

