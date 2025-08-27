68.–75. František Fabičovic & Radka Prokopová
Manželé z jižní Moravy v roce 1998 založili firmu, která je nyní dnes největším výrobcem sanitární techniky ve střední a výchní Evropě. Své výrobky exportuje do zhruba sedmi desítek zemí. Manželský pár se navíc nebojí ani akvizic. V roce 2021 přikoupil do skupiny společnost FV Plast vyrábějící potrubní systémy. Předloni manželé vstoupili i na realitní trh nákupem šesti prémiových budov v Praze a Hradci Králové.
Hodnota majetku podle e15: 10 miliard korun
- věk: 68, 55
- obory: sanitární technika, investice do realit
- zdroj majetku: Alca