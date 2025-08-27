Předplatné

68.–75. František Fabičovic & Radka Prokopová

redakce E15.cz
Manželé z jižní Moravy v roce 1998 založili firmu, která je nyní dnes největším výrobcem sanitární techniky ve střední a výchní Evropě. Své výrobky exportuje do zhruba sedmi desítek zemí. Manželský pár se navíc nebojí ani akvizic. V roce 2021 přikoupil do skupiny společnost FV Plast vyrábějící potrubní systémy. Předloni manželé vstoupili i na realitní trh nákupem šesti prémiových budov v Praze a Hradci Králové.

Hodnota majetku podle e15: 10 miliard korun

  • věk: 68, 55
  • obory: sanitární technika, investice do realit
  • zdroj majetku: Alca

