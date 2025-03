Xiaomi má v automobilovém segmentu výhodu oproti jiným čínským značkám, které v zahraničí často narážejí na nízké povědomí o značce. Díky silnému postavení v elektronice už mnoho evropských zákazníků Xiaomi zná a v Česku dokonce zvládnou název správně vyslovit.

Automobilová expanze: Odpověď na odliv talentů i geopolitické tlaky

Projekt Xiaomi Auto vznikl v roce 2021 jako reakce na odliv inženýrů do jiných čínských automobilových startupů. Zakladatel firmy Lei Jun se rozhodl, že místo odchodů talentů začne automobilky budovat sám. Zároveň hrály roli i geopolitické tlaky – ve stejném roce zařadila americká vláda Xiaomi na seznam firem s údajnými vazbami na čínskou armádu, což dočasně znemožnilo americkým investorům do firmy vkládat kapitál. Xiaomi se sice ze seznamu brzy dostalo, ale rozhodnutí o vstupu do automobilového průmyslu už bylo nevratné.

GALERIE: Podívejte se na nový vůz Xiaomi SU7 Ultra

Firma do vývoje vozů investovala přes 10 miliard dolarů a výsledky se dostavily rychle. Model SU7, uvedený na trh loni na jaře, překonal očekávání – místo plánovaných 100 tisíc vozů Xiaomi nakonec prodalo téměř 140 tisíc kusů a celkový počet objednávek překročil 250 tisíc. Nejvýkonnější verzi SU7 Ultra chtěla firma prodávat v počtu 10 tisíc kusů ročně, ale už po čtyřech dnech od spuštění objednávek jich měla přes 20 tisíc.

Xiaomi se chystá na Evropu. Do Česka možná už v roce 2027

Letošní rok přinese další modely – menší SUV YU7 a větší sedmimístné SUV s pracovním označením N3. To by mohlo přinést i variantu s prodlužovačem dojezdu, tedy hybridní řešení kombinující elektromotor se spalovacím agregátem.

Továrna Xiaomi má nyní kapacitu 300 tisíc vozů ročně, ale vzhledem k poptávce bude zřejmě rozšířena. A protože značka úspěšně expanduje i v oblasti maloobchodu – například v Německu plánuje otevření vlastních prodejen – je možné, že stejnou strategii použije i pro své automobily.

Český trh by tak mohl být jedním z prvních evropských, kde se Xiaomi Auto objeví. Na nedávné prezentaci nového telefonu Redmi Note 14 v Praze se už modely SU7 objevily a podle zákulisních informací by prodej v Česku mohl začít už v roce 2026.

Xiaomi tak může být dalším hráčem, který naruší zavedené pořádky evropského automobilového trhu. Ostatně, pokud se budou jeho auta prodávat stejně jako smartphony – přímo v obchodech Xiaomi – čeká nás v tomto segmentu skutečná revoluce.