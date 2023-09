Karel Komárek | KKCG | Miliardáři | e15.cz

Velká loterijní expanze a ukrajinský vodík. Zřejmě největší témata z uplynulého byznysového roku Karla Komárka. Už v závěru loňského roku oznámilo jeho loterijní impérium Alwyn vstup na americký trh. Stalo se tak jen tři měsíce poté, co firma zrušila svůj úpis na newyorské burze. Do Ameriky vstoupil Allwyn skrze akvizici společnosti Camelot Lottery Solutions Group, která provozuje loterii ve státě Illinois. Teprve loni na jaře přitom firma získala licenci k provozování Národní loterie ve Velké Británii. Oficiálně se Komárkova firma stala provozovatelem britské National Lottery loni v závěru září, desetiletá licence je největší zakázkou veřejného sektoru v Británii.

Hodnota majetku: 210 miliard korun

Věk: 54

54 Obor: petrochemický průmysl, hazard, IT, reality

petrochemický průmysl, hazard, IT, reality Zdroj majetku: Skupina KKCG

Allwyn je pro Komárka doslova fabrikou na peníze. V provozním zisku EBITDA mu loni vydělal o 21 procent více než rok předtím. Komárek inkasoval zhruba 1,2 miliardy eur, v přepočtu přibližně 28 miliard korun, a příští rok by měl opět poskočit vzhůru. Do výsledků se totiž promítne akvizice dosavadního provozovatele britské Národní loterie, společnosti Camelot UK. Ta a americká Camelot Lottery Solutions přitom ve fiskálním roce končícím v březnu 2022 vydělaly v souhrnu téměř 180 milionů eur, což naznačuje, že v případě dřívějšího zařazení těchto společností do skupiny by loňský zisk činil více než 1,3 miliardy eur.

Jen v prvním čtvrtletí firma vygenerovala provozní zisk bezmála 347 milionů eur, tedy bezmála osm a půl miliardy, což znamená téměř třetinový nárůst. Allwyn se rovněž snaží získat majoritu v irském provozovateli loterií, jejž z 80 procent vlastní kanadský penzijní fond The Ontario Teachers’ Pension Plan. Už dříve ohlásila investici do Allwynu i skupina PPF, a to až v objemu 6,5 miliardy korun.

První kontury letos zároveň odhalil společný projekt Komárka s druhým nejbohatším Čechem Danielem Křetínským v rámci nadnárodního vodíkového projektu s názvem H2EU+Store. Zatímco společnost MND Karla Komárka plánuje vyrábět vodík s využitím produkce svých ukrajinských větrných elektráren, firmy ze skupiny EP Infrastructure Daniela Křetínského a Patrika Tkáče ho chtějí do středoevropského prostoru zase přepravovat nebo ho zde také skladovat.

Letos v dubnu zahájila Komárkova skupina KKCG provoz své továrny na výrobu metanolu v americkém státě Západní Virginie. Provoz bude ročně produkovat 200 tisíc tun suroviny a celková investice v Americe přesáhla 250 milionů dolarů, tedy takřka pět a půl miliardy korun.

V červnu se začalo na milánské burze obchodovat s akciemi italského výrobce luxusních jachet Ferretti, do kterého už Komárek dříve investoval. Spolu s italským mediálním podnikatelem Danilem Iervolinem koupil tandem investorů akcie představující celkem deset procent základního kapitálu firmy Ferretti. Před prázdninami pak KKCG skrze svou technologickou dceru Aricoma koupila českou vývojářskou firmu Syscom Software specializovanou na vývoj softwaru na zakázku pro státní správu. Aricoma je intenzivně akvizičně aktivní, už v dubnu koupila stoprocentní podíl v olomoucké firmě Consulting 4U, která se specializuje na analýzy, implementace a podporu SAP řešení.