Korejská KHNP podepsala memorandum s ČEZ. Budou spolupracovat v oblasti čistého vodíku
- Korejská společnost KHNP, hlavní dodavatel nových bloků Dukovan, podepsala s ČEZ memorandum o spolupráci v oblasti čistého vodíku.
- Firmy chtějí společně hledat projekty na evropském trhu a rozvíjet technologie výroby vodíku z jaderné energie.
- Spolupráce se má týkat výzkumu, výroby, skladování i využití vodíku a pilotních projektů v Česku.
Hlavní dodavatel nových jaderných bloků elektrárny v Dukovanech, korejská firma KHNP, podepsala memorandum o spolupráci s ČEZ pro oblast čistého vodíku. Cílem je hledat projekty pro spolupráci na evropském trhu a přispět k dosažení globální uhlíkové neutrality. Obě strany chtějí využít znalostí z provozu jaderných elektráren a vodíkových technologií.
„ČEZ se v souladu se strategií Čistá Energie Zítřka soustředí v rámci zvyšování soběstačnosti a bezpečnosti České republiky také na rozvoj využití vodíku. Vnímáme ho jako důležitý prvek pro dekarbonizaci české energetiky a průmyslu, zejména v oblastech, které nelze snadno elektrifikovat. Spolupráce s KHNP jako zkušeným hráčem vodíkového byznysu bude pro nás na této cestě významným přínosem,“ řekl Jan Šícha, ředitel útvaru inovace ČEZ.
Podle podepsaného dokumentu budou ČEZ a KHNP spolupracovat v celém hodnotovém řetězci čistého vodíku. Půjde například o oblast výzkumu a vývoje v širokém spektru zařízení pro výrobu, skladování, přepravu, využití vodíku i jeho bezpečnost včetně sdílení důležitých legislativních či technologických informací.
Spolupráce se týká výroby čistého vodíku využívající stabilní elektřinu z jaderných zdrojů. KHNP a ČEZ budou společně vyhodnocovat pilotní projekty a možnosti jejich uvedení do praxe v České republice. „Dohoda představuje významný milník pro naše podnikání v oblasti čistého vodíku na jaderné bázi, které se rozšiřuje na evropský trh. S využitím našeho know-how a obchodních schopností budeme spolupracovat se společností ČEZ na rozvoji perspektivních vodíkových ekosystémů,“ uvedl Young-gon Kong, viceprezident oddělení H2 & Smart Business KHNP.