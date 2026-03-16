Nová Huť chystá další škrty. O práci může přijít až 270 lidí
Ostravská společnost Nová Huť chce letos snížit počet zaměstnanců, může se to dotknout až přibližně 270 lidí, řekl mluvčí firmy Ivo Štěrba. Odborový předák Petr Slanina uvedl, že se odbory obávají toho, že by se v takovém případě musel některý z provozů odstavit. Na chystané propouštění upozornila Česká televize.
Podnik v minulých letech byl v insolvenčním řízení, propustil více než polovinu zaměstnanců a od loňska má nového majitele. Nyní zaměstnává okolo 2000 lidí.
„Společnost Nová Huť v současné době připravuje organizační změny, které reagují na aktuální vývoj v ocelářském odvětví a na potřebu přizpůsobit strukturu podniku jeho dalšímu fungování. V souvislosti s těmito změnami se v průběhu letošního roku počítá s optimalizací počtu pracovních míst, která bude probíhat napříč společností,“ uvedl Štěrba.