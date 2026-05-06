Konec dvojích cen nafty na Slovensku. Vláda ruší omezení, které kritizovala Evropská komise
- Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic.
- Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise (EK).
- Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i v Polsku.
Podle ministryně hospodářství Denisy Sakové po uvedeném rozhodnutí kabinetu premiéra Roberta Fica už nejsou důvody pro to, aby EK vedla ve věci dvojích cen řízení vůči Slovensku. Ministryně zároveň prohlásila, že vláda nebude snižovat sazbu spotřební daně ani daně z přidané hodnoty na paliva. Uvedený krok žádá slovenská opozice, která poukázala na již vyšší ceny pohonných hmot na Slovensku než v sousedních zbývajících zemích visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko a Polsko).
Dvojí ceny nafty začalo Slovensko uplatňovat po prudkém zdražení ropy v reakci na válku na Blízkém východě, což podle Bratislavy vedlo k tzv. palivové turistice. Pohonné hmoty na Slovensku tehdy totiž zdražovaly méně než v jiných evropských zemích a Slovensko se zařadilo v Evropské unii ke státům s nejlevnějšími palivy. Následně ceny pohonných hmot na Slovensku stoupaly, zatímco například v Česku a Polsku po opatřeních tamních vlád klesaly.
Od pátku Slovensko podle Sakové zruší také pravidlo, že naftu u čerpacích stanic na Slovensku mohou motoristé až na výjimky tankovat pouze do palivové nádrže vozidla a do jednoho kanystru s objemem nanejvýš deset litrů. Bratislava už dříve odvolala zákaz exportu nafty ze Slovenska a také maximální finanční limit 400 eur (9750 korun) při jednom tankování nafty, což byla součást opatření státu k omezení spotřeby nafty.