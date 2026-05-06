Penta přeskupuje Florenc. Přestěhuje autobusovou halu a uvolní pozemky pro výstavbu
- Investiční společnost Penta představila svoje plány s autobusovým nádražím na Florenci.
- Přestěhovat se má celá odbavovací hala, která dostane novou budovu.
- Zároveň na jeho místě vznikne nová budova, která zlepší přechod mezi Prahou 1 a 8.
S koupí pozemků v samotném centru Prahy získala investiční společnost Penta do majetku mimo jiné i autobusové nádraží Florenc. Část nemovitostí společnost vyčlenila k prodeji, část k rozvoji. Právě nevábné autobusové nádraží v majetku společnosti Marka Dospivy zůstalo a dodnes ho provozuje. Ne snad proto, že by se firma chtěla vrhnout do segmentu dopravy, Penta má s celým územím velké plány, týkají se přitom i dopravního hubu.
Společnost nyní ukázala, jaké změny tuto část Prahy čekají. Penta chce přemístit celou současnou odbavovací halu na jiné místo a pozemky využít pro výstavbu, která by zurbanizovala přechod mezi Prahou 1 a Prahou 8, tedy mezi Florenci a Karlínem. Na pozemcích tak dojde k velkému stěhování, které měla pomoci rozluštit architektonická soutěž. Ve středu ji vyhrál ateliér Upstructure.
Architekti se rozhodli odbavovací halu přesunout na místo, kde se nyní sbíhají oblouky Negrelliho viaduktu v jednu železniční cestu a tvoří v území v podstatě trojúhelník. Dnes je na místě parkoviště, v budoucnu by tu ale měla stát prosklená budova s netradiční střechou. „Základním konceptem je jednoduchá, modulární a přestavitelná ocelová struktura, do níž jsou vloženy samostatné moduly zázemí a retailu,“ uvádí architekt Pavel Paseka z Upstructure.
Nové zázemí pro cestující
Budova bude sloužit jako zázemí pro cestující, provozní a administrativní prostory i pro doplňkové služby. Odbavovací hala bude mít z každé strany oblouky Negrelliho viaduktu, součástí návrhu je přitom i jejich řešení pro nejrůznější komunitní, kulturní nebo komerční aktivity. Obydlet jednotlivé oblouky nyní zkouší i samotná Praha, v jednom z nich je aktuálně zkušební provoz, jehož cílem je zjistit, jak je jednotka pod železnicí stabilní.
„Geometrie a provoz místa ve výsledku určily orientaci konstrukčního rastru i tvar střechy, který formuje charakteristickou siluetu objektu. Stavbě dává jasnou a čitelnou identitu. Typizovaná konstrukce zároveň umožňuje variabilitu dispozice, snadnou demontáž i budoucí opětovné využití jednotlivých prvků,“ dodává Paseka.
Nová odbavovací hala bude demontovatelná proto, že zatím není jasný její definitivní osud. Autobusové nádraží může v lokalitě zůstat, záležet bude na rozhodnutí města, které vytváří novou koncepci dálkové autobusové dopravy v Praze. Zrovna tak ale může padnout rozhodnutí, že autobusy do centra zajíždět nemají.
S tím souvisí i plány Penty na zastavění Florence. Část z nich firma představila na konci loňského roku, když vyhlásila výsledky hned několika architektonických soutěží na šest hlavních bloků. Stranou zůstává jedna třetina území, a to proto, že by v místě mohla být přepojka budoucího železničního spojení pod metropolí, nazývaného pracovně Nové spojení II, dříve také Metro S. Jezdit by tu měla především příměstská doprava, konkrétní podoba obří investice ale zatím není jasná, proto i Penta zatím výstavbu blíž Negrelliho viaduktu na pár let odsunula.
Zároveň ho ale nechtěla docela nechat v současném stavu, proto se rozhodla pro přesunutí celé odbavovací haly. V místě toho současného má navíc vyrůst docela nová budova, s jejíž podobou uspělo studio A8000. Pokud by v budoucnu nádraží přeci jen na Florenci zůstalo, pak se autobusy přesunou do parteru této budovy, která s touto variantou počítá. Stejně tak i Penta počítá s tím, že bude nádraží i nadále provozovat. „Je to velmi dobře fungující firma, se kterou pracujeme, snažíme se ji rozvíjet, optimalizovat a zatím se nám daří,“ uvedl už dříve pro e15 šéf výstavby Penta Real Estate Rudolf Vacek.
Důležitým krokem v proměně území na plnohodnotnou městskou čtvrť je podle něj právě nová odbavovací hala. Návrh od Upstructure zvítězil díky citlivému zasazení do prostředí Negrelliho viaduktu, důrazu na udržitelné materiály a právě možnosti budoucí demontáže. Penta zároveň dodává, že jde sice o dočasné řešení, transformace této části území může ale klidně trvat dalších patnáct až dvacet let.
Rekordní počet rozestavěných budov
Developer architektonickou soutěž na odbavovací halu otevřel i pro absolventy architektury, kteří ještě neprošli autorizací a nemají za sebou praxi, která by zahrnovala budovu podobných rozměrů, což je běžná podmínka soutěží. „Rozhodli jsme se dát v soutěži na novou odbavovací halu prostor studentům a mladým talentům," dodává Vacek.
Penta se k autobusovému nádraží dostala v roce 2023, kdy koupila společnost ČSAD Praha Holding. Cílem miliardového dealu, jehož přesnou výši firma nesdělila, bylo sjednocení pozemků v centru Prahy. Spolu s nádražím se developer dostal k důležitým pozemkům nejen na Florenci, ale například také na Smíchově či Zličíně.
Celé území Florence má navázat na to, co už společnost v lokalitě vybudovala. Jde o Florentinum, Masaryčku nebo hotel Cloud One. Zatímco Florenc by se mohla začít rozvíjet na začátku třicátých let, letos se chce společnost pustit do výstavby rekordního počtu objektů. Půjde mimo jiné o budovu v Petrské v Praze 1, multifunkční budovu v Hybernské, nový dům v místě někdejšího Transgasu nebo nájemní byty na Smíchově.