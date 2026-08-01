Plzeňský závod JTEKT čelí krizi v autoprůmyslu. Propustí 300 lidí
- Plzeňský závod japonské společnosti JTEKT propustí takřka polovinu zaměstnanců.
Společnost rozdá první výpovědi s odstupným koncem srpna.
Odchod z českého trhu firma nemá v plánu.
Plzeňský závod společnosti JTEKT Czech Republic, který vyrábí součástky pro světové automobilky, propustí zhruba 300 lidí, což je skoro polovina všech zaměstnanců. Serveru Novinky.cz to řekl ředitel HR pro střední Evropu Jan Jiřík.
"Bude se jednat o rušení pozic napříč organizační strukturou. Propouštění se týká výrobních i nevýrobních pracovníků," uvedl Jiřík. V plzeňském závodě je v současnosti zaměstnaných 620 lidí. První výpovědi předá vedení firmy zřejmě na konci srpna. Bude spojeno s odstupným.
Jde o největší propouštění od roku 2005, kdy společnost v Plzni zahájila sériovou výrobu. Důvodem propouštění jsou strategické změny koncernu, stabilizace pobočky, přizpůsobení se situaci na trhu a dlouhodobě udržitelné fungování společnosti. Opatření neznamenají ukončení výroby ani odchod společnosti z České republiky, sdělil Jiřík. Martina Mlynářová z Úřadu práce ČR dodala, že jsou se zástupci firmy v kontaktu.
JTEKT Czech Republic je součástí japonského koncernu JTEKT Corporation, což je jeden z předních světových výrobců automobilových komponentů. V ČR má nyní už pouze jeden závod, a to právě v Plzni.