Podíl Tesly na trhu s elektromobily v USA klesl na osmileté minimum
Podíl automobilky Tesla na americkém trhu s elektromobily se v srpnu propadl na nejnižší úroveň za téměř osm let. Ukazují to data společnosti Cox Automotive. Za poklesem stojí sílící konkurence i zastarávající modelová nabídka, k čemuž se přidávají i kontroverze spojené s šéfem Elonem Muskem, napsala agentura Reuters.
Tesla v minulosti měla v USA pod kontrolou více než 80 procent trhu s elektromobily. V srpnu však její podíl činil pouze 38 procent, poprvé od října 2017 tak sestoupil pod hranici 40 procent, ukázaly údaje firmy Cox Automotive.
Zatímco konkurenční automobilky uvádějí na trh nové elektromobily, Tesla se zaměřila na vývoj samořízených taxi a humanoidních robotů. Zároveň začala odkládat a rušit plány na levnější modely elektromobilů.
Tržní hodnota automobilky Tesla, která přesahuje bilion dolarů (zhruba 21 bilionů Kč), je podle Reuters do značné míry závislá na nadějích na úspěch podniku v oblasti samořízených vozů a robotiky. Prozatím ale zůstávají hlavním zdrojem zisků firmy její základní aktivity v oblasti elektromobilů.
„Vím, že si budují pozici jako firma zaměřená na robotiku a umělou inteligenci (AI). Ale když jste automobilová firma a nemáte nové produkty, pak vám podíl na trhu začne klesat,“ uvedla Stephanie Valdezová Streatyová ze společnosti Cox.
Minulý týden Tesla navrhla nový plán odměn pro svého šéfa Elona Muska, v rámci kterého by Musk v rozmezí deseti let mohl získat asi bilion dolarů. Musk by podle plánu v příštích deseti letech dostával odměny ve formě akcií Tesly při splnění stanovených cílů, které se týkají například objemu prodeje či tržní hodnoty podniku. K získání maximální částky by bylo mimo jiné zapotřebí, aby se tržní hodnota Tesly do deseti let zvýšila nejméně na 8,5 bilionu dolarů. Plán ještě musejí schválit akcionáři Tesly.
Čtyřiapadesátiletý Musk je už teď nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku zhruba 386 miliard dolarů (kolem osmi bilionů korun).