Stovky nových bytů s výhledem do pražské Šárky. Wood si plácl s Crestylem a společně investují miliardy
- Významný hráč na realitním trhu masivně rozšiřuje své aktivity v Praze a spouští několik rozsáhlých projektů.
- Vedle výstavby nových rezidenčních čtvrtí se zaměřuje i na akvizice a revitalizaci stávajícího bytového fondu v metropoli.
- Skupina otevírá nové cesty pro investory a v nejbližších letech plánuje skokově navýšit objem spravovaného majetku.
Wood & Company rozšiřuje své aktivity v pražském rezidenčním bydlení. Skupina se nově zapojila do projektu v pražských Vokovicích, kde společně s developerem Crestyl vybuduje čtvrť s více než dvěma stovkami bytů. Náklady na tento projekt přesáhnou čtyři miliardy korun. Kromě nové výstavby skupina připravuje také nový investiční fond, který se zaměří na nákup a opravy stovek již existujících bytů v metropoli, do čehož plánuje vložit zhruba pět miliard korun.
Vokovická Šárka vyroste na místě zchátralého průmyslového areálu Aritma, hned u hranice Šáreckého lesa. Během dvou etap tu Crestyl postaví 18 viladomů se 224 byty a šest rodinných domů. „Celý projekt jsme připravili tak, aby respektoval své okolí a přirozeně se propojil s lesem,“ podotýká šéf Crestylu Simon Johnson. Projekt už získal pravomocné stavební povolení. Stavět by se mělo začít letos na podzim, s dokončením první etapy se počítá v roce 2028. Samotný předprodej bytů odstartuje už ve druhém čtvrtletí tohoto roku.
Příležitost pro investory
Ruku v ruce s developerským počinem nabídne Wood & Co. i potenciální příležitost pro investory. Pro ty kvalifikované chystá nový podílový fond, který se zaměří na nákup a revitalizaci rozsáhlého portfolia starších bytů v metropoli. Na investici v objemu zhruba pět miliard korun má skupina exkluzivitu a jejím strategickým partnerem se stane developerská společnost Satpo.
Pokud vše půjde podle plánu, k samotnému uzavření obchodu a otevření fondu s doporučeným investičním horizontem 7 až 9 let dojde během druhého čtvrtletí letošního roku.
Nová vokovická akvizice doplní stávající developerské sázky, které už má pod sebou Wood & Co. Residential podfond. Tam patří projekt Polská 7 na Vinohradech realizovaný s developerem Satpo, kde se cenovka pohybuje kolem čtvrt milionu za metr čtvereční a prodáno má být kolem 65 procent bytů, dále pak projekt Yards Žižkov. Na místě bývalého nákladového nádraží vyroste ve spolupráci s Cresco Real Estate celkem 1 100 bytů, přičemž stavba první etapy vypukne v létě 2026.
Samotný rezidenční podfond, který cílí na roční čistý výnos 12 až 15 procent, loni podle zástupců skupiny vynesl investorům dvouciferný zisk. Hodnota čistého majetku (NAV) se teď pohybuje kolem 34 milionů eur.