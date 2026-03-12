Evropě hrozí další technologické zaostávání. Mohlo by hodně bolet a sloužit k vydírání a odposlechům
- Evropa drží silnou pozici v mobilních sítích díky firmám Ericsson a Nokia, ale nástup 6G ji může dostat do závislosti na amerických satelitních systémech.
- Budoucí sítě 6G mají kombinovat pozemní infrastrukturu a satelity, kde dnes dominují projekty, jako je Starlink či Amazon Leo.
- EU proto urychluje vlastní projekt IRIS2, jinak by mohla ztratit kontrolu nad strategickou digitální infrastrukturou i daty.
Evropě v posledních letech utekla řada významných technologických pokroků, jako jsou cloudy, chytré telefony, nejmodernější čipy, do jisté míry umělá inteligence a podobně. Jednou z mála oblastí, kde je starý kontinent stále na špici a vede nad USA, jsou technologie pro mobilní sítě. Dva ze tří klíčových hráčů jsou z Evropy, a sice Ericsson a Nokia. Třetí je čínská Huawei, kterou Spojené státy do svých sítí nepustí, takže jsou do jisté míry závislé na Evropě. Letošní Mobile World Congress (MWC) v Barceloně ovšem ukázal, že Evropa může o svou strategickou pozici přijít a naopak se vrhnout do nepříjemného područí USA.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Už mám předplatné. Přihlásit se