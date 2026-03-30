Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje, Brent se dostal nad 115 dolarů
- Ceny ropy zahájily týden dalším růstem, přičemž ropa Brent překonala hranici 115 dolarů za barel v reakci na raketový útok jemenských Húsíů na Izrael.
- Napětí na Blízkém východě a ochromení dopravy v Hormuzském průlivu vyvolalo od února rekordní, téměř 60procentní nárůst cen černého zlata.
- Trhy zůstávají skeptické k optimistickým vyjádřením prezidenta Trumpa o příměří a připravují se na další eskalaci konfliktu v Rudém moři.
Ceny ropy zahájily týden dalším růstem. Přispěla k tomu zpráva, že jemenští povstalci Húsíové, kteří jsou spojenci Íránu, poprvé od začátku nynější války na Blízkém východě vypálili raketu na Izrael. Severomořská ropa Brent si kolem 08:15 SEČ připisovala přes dvě procenta a pohybovala se mírně nad 115 dolary za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst o více než procento, dostala se tak nad 100 dolarů za barel.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl k prudkému růstu cen energetických produktů na světových trzích. Ochromil totiž lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a plynu. Cena ropy Brent si od začátku února připisuje téměř 60 procent a směřuje k rekordnímu měsíčnímu růstu, napsala agentura Reuters.
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že nepřímá jednání mezi USA a Íránem přes pákistánské vyslance postupují dobře a že dohoda o příměří může být uzavřena rychle. Podle analytiků je však trh s ropou k vyhlídkám na brzkou dohodu skeptický.
„Trh už navzdory Trumpovým tvrzením o pokračujících přímých a nepřímých rozhovorech s Íránem prakticky přestal brát v úvahu možnost dohody o ukončení války a připravuje se na prudkou eskalaci vojenských akcí,“ uvedla analytička Vandana Hariová ze společnosti Vanda Insights.
Víkendové vypálení rakety jemenskými povstalci na Izrael navíc vyvolalo obavy z ohrožení lodní dopravy v Rudém moři. „Konflikt se už neomezuje pouze na Perský záliv a na oblast kolem Hormuzského průlivu, už se rozšiřuje také do Rudého moře a průlivu Báb al-Mandab, který je jednou z nejdůležitějších úžin pro přepravu ropy a ropných produktů na světě,“ uvedli analytici ze společnosti JP Morgan.