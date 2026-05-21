Budovy už nestačí jen postavit. Řešíme, jak budou fungovat za třicet let, říkají zástupci Sekyra Group a Wago
- Pohled na kancelářské budovy se výrazně změnil. Klíčový už není jen vstupní náklad, ale celý životní cyklus stavby.
- Největší prostor pro úspory dnes často neleží v novostavbách, ale v rekonstrukcích starších budov.
- Moderní budovy budou stále víc pracovat s daty a automatizací. Technologie ale mají provoz zjednodušit, ne obtěžovat uživatele, říkají v REcastu Leoš Anderle ze Sekyra Group a Filip Senefels z Wago.
Když Sekyra Group před dvaceti lety stavěla pražské sídlo T-Mobilu, šlo tehdy o jednu z největších kancelářských budov v metropoli. Už tehdy se podle výkonného ředitele skupiny Leoše Anderleho řešila šetrnost a kvalita technologií, pohled na udržitelnost byl ale proti dnešku „úplně jiný svět“. Developer se tehdy díval hlavně na návratnost investice. Dnes musí skládat dohromady energetickou náročnost, uhlíkovou stopu materiálů, certifikace, budoucí provoz, flexibilitu, prostor i to, zda budova bude dávat smysl za dvacet nebo třicet let.
Podle Filipa Senefelse ze společnosti Wago, která dodává technologie pro automatizaci budov, se dnes pozornost výrazně přesouvá k rekonstrukcím a retrofitům. U novostaveb se standard postupně zvyšuje, největší rozdíl ale vzniká tam, kde se upravují budovy staré třicet nebo čtyřicet let. Právě zde může moderní měření, regulace, výměna technických zařízení nebo chytřejší práce s energiemi přinést největší úspory. „Tam se dají ušetřit desítky procent nákladů,“ zaznívá v podcastu REcast.
Proměňuje se i samotné uvažování developerů. U kancelářských budov už nestačí navrhnout pevné řešení pro jednoho nájemce. Důležitá je modularita: aby bylo možné prostory přestavovat, měnit příčky nebo reagovat na požadavky nových uživatelů, aniž by se musely znovu bourat elektroinstalace a další technologie. Podobně se mění práce s energiemi. Zatímco dříve byla administrativní budova často jednoduše vytápěná plynem, v budoucnu bude muset umět pracovat s více zdroji energie a reagovat na vývoj celého energetického systému.
Anderle zároveň upozorňuje, že udržitelnost není jen otázkou samotné budovy. Stejně důležitá je lokalita, dopravní dostupnost, mix funkcí a prostředí, které projekt vytváří pro lidi. Technologicky velmi pokročilá budova deset kilometrů za Prahou a podobně vybavená budova v centru Smíchova podle něj nejsou z hlediska udržitelnosti totéž. I proto Sekyra Group u velkých projektů, jako jsou Smíchov City, Rohan City nebo připravované části Žižkova, řeší nejen jednotlivé domy, ale celé čtvrti, veřejný prostor, služby, zeleň a návaznost na město.