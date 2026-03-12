Škoda Auto hlásí rekordní zisk. Táhly modely Octavia, Kodiaq nebo Fabia
- Škoda Auto loni zvýšila čistý zisk o 11 procent na 1,85 miliardy eur a tržby o 9,1 procenta na rekordních 27,8 miliardy eur.
- Celá skupina Škoda Auto Group dosáhla historicky nejvyššího provozního zisku 2,5 miliardy eur a poprvé dodala přes milion vozů.
- Nejvíce se prodávaly modely Octavia, Kodiaq, Kamiq a Fabia, zatímco nejúspěšnějším elektromobilem byl Elroq se 110 tisíci prodanými vozy.
Škoda Auto loni zvýšila zisk po zdanění o 11 procent na 1,85 miliardy eur, tedy v přepočtu přibližně 45 miliard korun. Tržby společnosti se zvýšily o 9,1 procenta na rekordních 27,8 miliardy eur, zhruba 678 miliard korun. Výsledky zveřejnila Škoda ve výroční zprávě.
Celá skupina Škoda Auto Group zvýšila v minulém roce provozní zisk o 8,5 procenta na 2,5 miliardy eur (60,85 miliardy korun), což je dosud nejvíce. Tržby vzrostly na rekordních 30,1 miliardy eur (732,7 miliardy korun) z 27,8 miliardy eur předloni.
Oblíbená Octavia
Dodávky prodejním organizacím meziročně vzrostly o 6,3 procenta na 1,01 milionu vozů. Podíl odbytu vozů na celkových tržbách meziročně mírně stoupl na 83,9 procenta. Nejprodávanější byly modelové řady Octavia, Kodiaq, Kamiq a Fabia. Nejúspěšnějším elektrickým modelem byl Elroq, jehož prodeje dosáhly 110 tisíc vozů.
Dodávky komponentů a sad rozložených vozů včetně baterií představovaly 9,3 procenta celkových tržeb, což je o 2,8 procentního bodu meziročně méně. Obchod s originálními díly a příslušenstvím se podílel na tržbách ze 4,9 procenta. Zbylé 1,9 procenta představovaly tržby z prodeje služeb (například Škoda Connect), licencí a ostatní výnosy.
Náklady na prodané výrobky, zboží a služby meziročně vzrostly o 8,8 procenta na 24,3 miliardy eur. Hrubá zisková marže v roce 2025 byla 12,5 procenta, což představuje meziroční růst o 0,3 procentního bodu.
Škoda v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, elektrické modely Elroq a Enyaq a v Indii vyráběné vozy Slavia, Kylaq a Kushaq. Letos přibudou elektrické modely Epiq a Peaq.