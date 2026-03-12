Ropa zvedla nervozitu. Co z toho plyne pro investory?
- Cena ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě prudce kolísá, což zvyšuje nervozitu na finančních trzích.
- Dražší energie mohou tlačit nahoru inflaci i výnosy dluhopisů a zhoršovat výhled pro akciové trhy.
- Investoři proto sledují hlavně délku konfliktu a vývoj dodávek ropy z Perského zálivu.
Vzdušné útoky USA a Izraele na Írán a následná íránská odpověď směrem k sousedům s cílem (mimo jiné) ochromit energetickou infrastrukturu přinesly do cen ropy výraznou geopolitickou přirážku. Vyšší ceny zejména ropy a plynu zvedly na trzích nejistotu a kromě energetických komodit významně ovlivnily akciové trhy po celém světě.
Relativně nejlépe z toho vyšly Spojené státy. V USA se hlavní indexy na první pohled moc nepohnuly, i když „index strachu“ VIX zřetelně vyskočil. Investoři si zkrátka více připláceli za jistotu do budoucna, i když současné ceny akcií ještě držely. To ukazuje, že napětí zatím ovlivňuje spíše očekávání než aktuální pohyb samotných akciových indexů.
V rámci nich byla patrná určitá roztříštěnost, když některé akcie klesly, jiné rostly – technologické firmy v USA i Evropě se rychle vracely do obliby, solidně se držel také průmysl a utility, zatímco v USA zůstávaly pod tlakem finanční tituly; v Evropě naopak banky část ztrát mazaly a energetika patřila mezi tahouny. V Evropě byl výkyv citelnější, většina akcií totiž klesla najednou a denní pohyby byly výraznější. Některé asijské trhy dokonce zažily extrémní kolísání (například Jižní Korea).
Situace se zatím uklidňuje
Důležitou kontrolkou aktuální nálady zůstává zmíněný VIX pro americké trhy a jeho evropský protějšek VStoxx. Hranice okolo 21 bodů u obou ukazuje, zda se křivka volatility vrací k normálu. USA jsou tomuto návratu blíže, Evropa tak zůstává nervóznější a citlivější na přicházející zprávy.
Co z výše uvedeného podle nás vyplývá? Krátkodobě budou akcie nadále citlivé hlavně na cenu ropy a zprávy z geopolitiky. Pro běžného investora dává smysl nepodléhat panice, držet rozumnou míru diverzifikace a sledovat jednoduché indikátory nálady, jako jsou zmíněné VIX a VStoxx, místo panické reakce na každou novou zprávu.